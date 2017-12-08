برف شمال و شرق تهران را سفیدپوش کرد/بارش باران درجنوب و غرب استان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- وحید محمدی یکتا: در حالی نگرانی از کاهش بیش از ۹۰ درصدی بارش ها در استان تهران افزایش می یافت و برخی از کارشناسان احتمال وقوع خشکسالی را پیش بینی می کردند، که شب گذشته با نفوذ سامانه بارشی سراسر این استان بارش برف و باران را تجربه کرد.

بارش های استان تهران، در ارتفاعات به صورت برف و در مناطق کم ارتفاع به صورت باران مشاهده شد.

فیروزکوه، دماوند، پردیس، شمیرانات و تهران بارش برف داشتند

بارش برف در شمال تهران، شامل شهرستان های شمیرانات، پردیس و بخش هایی از شهر تهران به صورت برف نیمه سنگین بود، تا جایی که سبب فعالیت های شبانگاهی ستادهای برف روبی در این شهرستان شد.

محمد لاله؛ شهردار پردیس در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت ۸۰ نیروی انسانی و ۱۵ خودرو خدماتی در این شهر خبر داد و از شهروندان خواست نگران نباشند.

لواسان نیز علی رغم این که بارش برف سنگین را تجربه کرده بود، اما با تمهیدات اندیشیده شده مشکلی در تردد خودروها در این شهر پیش نیامد و مردم با آغاز بارش برف، ضمن حضور در معابر و میادین پارک های این شهر، به جشن و شادی پرداختند.

محمدرضا حیدری، معاون خدمات شهری شهرداری لواسان از آماده باش ۱۱ اکیپ برف روبی و ۱۷۵ نیروی انسانی در این شهر خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: از «عسلک» به عنوان مرتفع ترین نقطه شهر لواسان اقدامات برف روبی آغاز و سپس تمام شهر تحت این خدمات قرار گرفت.

مردم میدان تجریش، حکیمیه و برخی دیگر از مناطق تهران نیز شاهد بارش برف در شب گذشته بودند.

محورهای هراز و فیروزکوه مسدود نشد

در شهرستان های دماوند و فیروزکوه در شمال شرق استان تهران نیز بارش برف مردم را به وجد آورده بود، از سویی دیگر مسئولین در این شهرستان ها، به خصوص محورهای مهم هراز و فیروزکوه در حال تلاش برای باز نگاه داشتن محور و جلوگیری از لغزندگی ها بودند.

رییس پلیس راه شرق استان تهران، نیز از اولین دقایق آغاز بارش برف در گفتگو با خبرنگار مهر از الزامی بودن استفاده از زنجیر چرخ و سایر تجهیزات زمستانی برای تردد از محورهای کوهستانی شرق استان تهران خبر داد.

سرهنگ سیاوش محبی افزود: با تلاش عوام راهداری، محورهای هراز و فیروزکوه علی رغم بارش برف مسدود نشد و تردد در این محورها ادامه داشت.

وی همچنین از مسافران خواست، حتی الامکان در ساعات روشنایی روز اقدام به بازگشت از سفر کنند و نیز از سفرهای غیر ضروری بپرهیزند.

بارش باران در جنوب و غرب استان تهران

بارش در شهرستان های ری، اسلامشهر، رباط کریم، بهارستان، پاکدشت، قدس، شهریار و ملارد نیز به صورت باران بود و نوید خروج تابستان، از پاییز ۹۶ را می داد.

دشت ورامین، شامل شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا، اما آخرین مناطقی از استان تهران بود که بارانی شد، بارش در این شهرستان ها به سرعت نیز قطع شد، تا کم ترین برخورداری از این موهبت الهی سهم این مناطق شود.

در قرچک و ورامین نیز اتصالی ترانس برق در برخی مناطق سبب آتش سوزی خفیف و نیز قطع برق برای مدت کوتاهی شد.

تداوم کاهش دما در استان تهران در ۳ روز آینده

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران،مناطق شمیرانات، لواسان، آبعلی، دماوند، فیروزکوه طی ۲۴ ساعت آینده شاهد آسمان ابری و گاهی بارش برف و باران خواهند بود، اما برای ۲۴ ساعت بعد از آن، تقریبا دیگر خبری از بارش ها در این مناطق نبوده و ۲۴ ساعت سوم در سراسر استان تهران آسمانی صاف خواهیم داشت.

بر اساس این گزارش ، سیر کاهش دمای هوا اما در استان تهران طی ۳ روز آینده ادامه خواهد داشت و کمینه هوا در فیروزکوه به عنوان سردترین شهرستان استان تهران به منفی ۷ درجه و در شهرستان های تهران و ورامین به عنوان گرم ترین شهرستان های این استان یک الی ۲ درجه بالای صفر پیش بینی می شود.