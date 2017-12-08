نمایشنامه‌ «فعل» منتشر شد/ مسایل یک معلم دبیرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان «فعل» درباره جوانی به نام فرهاد کاتب است که روی نظریه‌ فعل در دستور زبان تحقیق می کند. او برای تدریس ادبیات وارد یک مدرسه‌ دخترانه می‌شود، او تنها دبیر مرد این دبیرستان است و در نظام این مدرسه، ناخواسته موجب ایجاد زنجیره‌ای از روابط و آشفتگی‌ها می‌شود، به طوریکه با گذشت زمان نظریه‌ فعل او با تمام مناسبات زندگی‌اش گره می‌خورد. با مفهوم فاعلیت، انفعال، عشق و فاجعه.

تا کنون نمایشنامه‌های گزارش خواب، رویای طاهره گان خاموش، و آنک انسان، بر اساس دوشس ملفی، فعل، و فیلم‌نامه‌های: کودک و سرباز، قدمگاه، بچه‌های مدرسه همت و خسته نباشید توسط محمد رضایی‌راد تألیف شده است.

نمایشنامه «فعل» در ۹۵ صفحه و با طراحی جلد سیاوش تصاعدیان توسط نشر بیدگل در ۱۰۰۰ نسخه منتشر شد.

همچنین نمایش «فعل» که کاری از گروه تئاتر خانه به سرپرستی محمد رضایی‌راد است از ۲۲ آذر با بازی میلاد رحیمی، باران کوثری، به‌آفرید غفاریان، فربد فرهنگ، رزیتا علیزاده، روجا جعفری، فرنوش نیک‌اندیش و مهبان جلالی در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود و تنها ٣٠ شب اجرا خواهد داشت.