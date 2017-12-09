دعوت به معروفات رسالت عموم جامعه است/ پیامبر اسوه اخلاق حسنه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری صبح شنبه در آئین تجلیل از بازنشستگان تبلیغات اسلامی استان سمنان، به میزبانی این اداره کل در شاهرود ضمن بیان اینکه آن‌گونه که در قانون امربه‌معروف آمده «هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و یا ترک قول که به‌عنوان احکام اولیه یا ثانویه در شرع مقدس و یا قوانین کشور، مورد امر قرارگرفته و یا منع شده باشد، را معروف و منکر می‌نامند»، تأکید کرد: اجرای این قانون رسالتی ملی و دینی است.

وی افزود: ما اگر در مسائل اداری، تخلفی صورت دهیم، رفع آن و گوشزد کردن بهای این امر نیاز به امربه‌معروف و نهی از منکر دارد و این سخن یعنی می بایست هم به مسائل دینی و شرعی آن باید توجه شود و هم به مقوله قانون تا بتوانیم در اجرای فریضه دینی و بسیار مهم امر به معروف، موفق عمل کنیم.

نباید برای اجرای معروفات، دچار منکرات شد​

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه طبق قانون اگر منکری دیده می‌شود، راهکارهایی برای آن نیز تعریف‌شده است، بیان کرد: اگر منکری در یک‌نهاد اداری دیده شد، ابتدا باید به شخص تذکر داد.

شکری بابیان اینکه نباید برای اجرای معروفات، دچار منکرات شد، تأکید کرد: دعوت به معروفات و بازداشتن از منکرات رسالت دینی ما است اما اگر می‌خواهیم افراد را وادار کنیم که منکرات را صورت ندهند، باید از راه درست آن وارد شویم.

وی افزود: ماده سوم قانون امربه‌معروف همچنین می‌گوید، این قوانین ناظر به رفتاری است که علنی باشد، پس ما حق نداریم در مسائلی که علنی نیستند و بدون تجسس مشخص نباشد، ورود کنیم.

خرَد ویژگی پیامبر(ص) بود

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، گفت: ما در این اداره کل، به مثابه عضو ستاد اجرای امر به معروف مکلف هستیم شرایط اقامه آن و ارتقای آگاهی‌های عمومی را فراهم کنیم که این امر از طریق برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد حتی سازمان مدیریت مکلف است طبق قانون، بودجه‌ای را مشخص کند که تا دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی آن را برای امربه‌معروف هزینه کنند.

شکری افزود: سازمان تبلیغات اسلامی ساختاری را تحت عنوان «ستاد امربه‌معروف» دارد که رئیس آن مدیرکل هر استان محسوب می‌شود و اعضای دیگر آن را معاون توسعه و منابع انسانی، مدیرکل روابط عمومی، حراست، فرمانده پایگاه بسیج و امام جماعت تشکیل می‌دهند لیکن این ستاد در کنار عضویت سازمان تبلیغات در ستاد امر به معروف هر استان نشان دهنده اهمیت نقش این نهاد انقلابی در اجرای فریضه دینی و مهم امر به معروف قلمداد می شود.

وی در دیگر بخش سخنان خود به مقوله ولادت حضرت محمد(ص) و هفته وحدت نیز اشاره کرد و بیان داشت: آن حضرت دارای ویژگی‌های بسیاری بودند که نخستین آنها امّی بودشان بود یعنی ایشان مکتبی را در طول زدگی ندیده بودند اما از دانایی و خرد خاصی برخوردار بودند و دومین ویژگی ایشان آن بود که در دوران زندگی، بسترهای نبوت و بعثت را بااخلاق نیکو، امانت‌داری و خصلت‌های خوب مهیا کردند که این ویژگی‌ها باعث شد آن حضرت، چهره مهم اعراب آن زمان باشد.

امانتداری یکی از صفات پیامبر(ص) بود

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: ویژگی‌های پیامبر(ص)، این را به ما می‌گوید که قرار نیست هرکسی تحصیلات دانشگاهی و یا حوزوی داشته باشد، لیکن می‌توان فردی شایسته بود بدون آنکه تحصیلات عالیه داشت، لذا باید گفت چه بسیار هستند کسانی که تحصیلات دارند اما از کمترین آداب اجتماعی برخوردار هستند.

شکری با تأکید بر اینکه امانت‌داری پیامبر(ص) مهم‌ترین نقش را در روابط اجتماعی ایشان بازی کرد، افزود: امین بودن یکی از پدیده‌های اجتماعی است که به جامعه اطمینان می‌بخشد یعنی روابط اجتماعی را مستحکم کرده و پیوندهای عاطفی را زیاد می‌کند پس انسان‌ها در مواقع بحران، غصه مال و اموالشان را نمی‌خورند اما امروز متأسفانه برخلاف آن در جامعه ما در حال رخ دادن است و نزدیک‌ترین افراد به هم اعتماد ندارند.

وی افزود: امانت‌داری تنها در بعد اقتصادی نیست بلکه می‌تواند فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی باشد و مسئولان حکومتی را در بر گیرد، پس باید تاکید کرد که مسئولیت‌، چه در یک تعاونی محلی چه در نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری تفاوتی نمی‌کند و هر فردی که وکیل افرادی می‌شود، باید امانت‌دار باشد.

حضرت محمد(ص)اسوه حسن خلق محسوب می شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: ویژگی سوم پیامبر(ص) که از دوران کودکی تا پایان عمر بابرکتشان در وجود ایشان بود، حسن خلق، بردباری و صبوری آن حضرت بود، ایشان آستانه تحمل بالایی داشتند که متاسفانه امروز از نبود این بعد اخلاقی رنج می‌بریم زیرا در جامعه کمتر شاهد آن هستیم که انسان‌ها به ادراکاتشان توجه و فهمشان را به‌کارگیرند.

شکری بیان داشت: در بسیاری مناطق حتی در یک مجموعه اداری، کارهایی صورت می‌گیرد که حتی به جوانب آن فکر هم نمی‌شود لیکن این ویژگی‌های پیامبر(ص) باید الگوسازی شود تا بتوانیم راه سعادت را در پیش بگیریم، اگر امروز امانت‌داری، حسن خلق و ادراکات ما ارتقا یابد، جامعه بهتری را خواهیم داشت.