۷کوهنورد مفقود هستند/ ۲نفر جان باختند/ توقف موقت عملیات جستجو

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: ۱۴ نفر کوهنورد مشهدی که به همراه یک کوهنورد الیگودرزی برای صعود به ارتفاعات اشترانکوه- آلپ ایران- عازم منطقه شده بودند دچار حادثه شدند. این کوهنوردان به‌رغم اعلام هواشناسی مبنی بر شرایط نامساعد جوی با همراهی یکی از کوهنوردان الیگودرزی راهی منطقه می‌شوند که متأسفانه در ادامه مسیر با «بهمن» مواجه شده و از هم فاصله می‌گیرند.

تاکنون دو نفر از اعضای این تیم جان خود را از دست داده‌اند. هفت کوهنورد دیگر نیز مفقود هستند و برخی مسئولان از احتمال مدفون شدن آن‌ها در زیر برف خبر می‌دهند.

بنابراین گزارش منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه یکی از مناطق منحصربه‌فرد و پرجاذبه طبیعی غرب کشور است که به لحاظ برخورداری از شرایط زیست‌محیطی و ویژگی‌های زمین‌شناسی زیستگاه مناسب و مستعدی برای رشد و تکثیر وحوش به‌خصوص پستانداران محسوب می‌شود.

یخچال‌های طبیعی و دائمی این رشته‌کوه که یکی از زیباترین کوه‌های کشور به شمار می‌رود، در تمام سال از برف و یخ پوشیده است اشترانکوه به دلیل واقع‌شدن در قلب سلسله جبال زاگرس دارای قلل سرد مرتفع بالای سه هزار و ۵۰۰ متر از سطح دریا و همچنین دره‌های نسبتاً گرم است. اشترانکوه رشته‌کوهی به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر است که در جهت شمال غربی-جنوب شرقی امتداد دارد.

یخچال‌های طبیعی و دائمی این رشته‌کوه که یکی از زیباترین کوه‌های کشور به شمار می‌رود، در تمام سال از برف و یخ پوشیده است. اشترانکوه در جنوب شهر دورود و ازنا قرار دارد و به «آلپ ایران» نیز معروف است؛ البته این نام تنها به خاطر بلند بودن آن به آن تعلق نگرفته است بلکه به دلیل شیب تند کوه‌هایش و دره‌های جوان و «وی» شکل و یخچال‌های طبیعی است. ارتفاع بلندترین قله آن سن بران ۴۱۵۰ است.

اخبار تکمیلی مربوط به این حادثه را در زیر می‌خوانید.

۱۹:۵۲ احتمال وقوع دوباره بهمن در اشترانکوه

رئیس فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی از احتمال وقوع دوباره بهمن در اشترانکوه سخن گفت.

رضا زارعی در سخنانی ضمن تشریح جزئیات حادثه برای کوهنوردان خراسانی، هشدار داد که احتمال وقوع مجدد بهمن در منطقه اشترانکوه وجود دارد.

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وی با بیان اینکه قله «کله جنون» اشترانکوه یکی از وحشی‌ترین کوه‌های منطقه است بیان کرد: به دلیل بارش برف کوهنوردان خراسانی در زمان بازگشت از قله از مسیر زمستانی خارج‌شده و وارد دره‌ای می‌شوند که پیش‌تر هم سابقه سقوط بهمن را داشته است.

زارعی با بیان اینکه عملیات جستجو فعلاً با تاریکی هوا متوقف‌شده است افزود: فردا شرایط آب و هوایی ظاهراً بهتر می‌شود، البته همین موضوع خود به دلیل گرم‌تر شدن هوا و احتمال وقوع بهمن جنبه منفی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با حضور تیم‌های زبده در منطقه امکان پیدا شدن سایر مفقودان هم فراهم شود.

زارعی همچنین از بی‌توجهی به هشدارهای هواشناسی توسط این تیم سخن گفت و بیان کرد: برای اعزام این تیم هیچ‌گونه هماهنگی با هیئت کوهنوردی لرستان و خراسان رضوی صورت نگرفته است.

۱۹:۳۸ رئیس فدراسیون کوه‌نوردی عازم لرستان شد/ وزیر ورزش پیگیر حادثه

بنابر اعلام فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی جست و جوها توسط تیم های امدادی منطقه امروز در جریان بوده و «رضا زارعی» رئیس فدراسیون نیز عازم «لرستان» شده است.

شایان ذکر است؛ وزیر ورزش و جوانان به صورت مستمر پیگیر فرآیند جستجو و نجات بوده و همچنین بنا بر ابلاغ و پیگیری استانداری لرستان، شرایط امداد هوایی و حضور دائمی بالگرد در منطقه فراهم شده است.

بنا بر هماهنگی انجام شده با اداره ورزش و جوانان استان لرستان، ملزومات مورد نیاز تیم های امداد حاضر در منطقه مهیا شده است و پیرو هماهنگی فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی و مساعدت هیئت های استان لرستان، خراسان رضوی و مرکزی، تیم های زبده جستجو و نجات در منطقه حضور یافته اند.

۱۷:۰۷ عملیات جستجو در اشترانکوه به دلیل سرما و تاریکی هوا متوقف شد

رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به جان باختن ۲ کوهنورد مشهدی و مفقود شدن ۷ کوهنورد دیگر در ارتفاعات اشترانکوه اظهار داشت: به دلیل سرمای زیاد و تاریکی هوا عملیات جستجو در منطقه متوقف شده است.

وی بیان کرد: به محض روشن شدن هوا و با توان بیشتر عملیات جستجو ادامه خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، این احتمال داده می شود که اجساد مفقودین حادثه نیز در همان محل پیدا شدن دومین جسد باشند اما تاکنون خبری در این رابطه نیست.

اطلاعات به دست آمده از منابع میدانی حاکی از آن است که جسد کوهنورد دوم در نزدیکی جان پناه دوم در اطراف منطقه «کله جنون» ارتفاعات اشترانکوه، پیدا شده که بر اثر سقوط بهمن در زیر برف گرفتار شده است.

۱۶:۱۷ هویت دومین جان‌باخته حادثه اشترانکوه مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جمعه رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر خبر از پیدا شدن دومین جسد مربوط به کوهنوردان مشهدی در اشترانکوه داد.

«مرتضی غلامپور» هویت جسد پیدا شده در میان برف ها است. این کوهنورد مشهدی دارنده نشان «پلنگ برفی» است.

یکی دیگر از کوهنوردان به هویت «علیرضا عامری» ۲۳ ساله نیز پیش از این براثر سرمازدگی جان خود را از دست داده است.

۱۶:۱۲ جزئیات جدیدازحادثه اشترانکوه/ احتمال توقف موقت جستجو با تاریکی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی استاندار لرستان در گفتگوی خبری با رسانه‌های جمعی اظهار داشت: در ساعت ۳:۲۰ دقیقه بامداد امروز به جمعیت هلال‌احمر شهرستان ازنا اطلاع داده می‌شود که تعدادی از کوهنوردان در اشترانکوه در برف و کولاک کوهستان گرفتارشده و نیاز به امدادرسانی دارند.

وی ادامه داد: بلافاصله از طریق مدیریت جمعیت هلال‌احمر شهرستان ازنا ضمن اطلاع‌رسانی به معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان و مدیریت بحران شهرستان، اقدام به اعزام نیروی انسانی ماهر و کوهنوردان جمعیت به منطقه موردنظر می‌کنند.

خادمی بیان کرد: امدادگران بعد از الحاق به ۷ نفر از کوهنوردانی که در پناهگاه مستقر بودند، درخواست اعزام بالگرد برای حمل یکی از افراد بدحال را دارند که بلافاصله بالگرد اعزام و هلی برد جوان مصدوم به‌نام آقای عامری انجام می شود، ولی طبق اعلام اورژانس به علت سرمازدگی و ایست قبلی، ایشان فوت می‌کند.

استاندار لرستان گفت: سایر افراد مستقر در پناهگاه طی دو سورتی پرواز به شهرستان ازنا اعزام شدند و تحت درمان قرار گرفتند که هم‌اکنون حال ایشان مساعد است.

وی در ادامه اعلام کرد که ۸ نفری که در انتهای گروه کوهنوردی قرار گرفتند احتمالاً درون یکی از آبشارهای یخی که عبور از آن فوق‌العاده سخت و دشوار بوده است با مشکل سقوط بهمن مواجه شده‌اند.

استاندار لرستان یادآور شد: با راهنمایی‌های افراد نجات‌یافته، محل سقوط بهمن شناسایی و امدادگران عملیات جستجو و امداد و نجات را در محل شروع کردند که بعد از ساعت‌ها کار سخت، در محل سقوط بهمن تعدادی کوله‌پشتی و نهایتاً بعد از انجام سونداژ در محل، جنازه یکی از کوهنوردان پیدا شد. تلاش نیروهای امدادی برای یافتن سایر مفقودشدگان با تمام توان ادامه دارد.

وی افزود: شرایط حاکم بر محل بسیار سخت و دشوار است، منطقه صعب‌العبور و برف‌گیر بوده و امکان فرود هلی کوپتر در نزدیکی محل حادثه امکان‌پذیر نیست ولی تمامی نیروها در سرمای بسیار سخت حاکم بر محل با حداکثر توان در حال انجام عملیات جستجوی مفقودشدگان هستند ولی با تاریکی هوا ممکن است با مشکلات بیشتر و یا توقف موقت کار مواجه شوند.

۱۶:۰۰ فیلم/ تصویر هوایی از جستجو در اشترانکوه

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۱۴:۰۱ فیلم/ اعزام تیم امداد و نجات برای جستجوی کوهنوردان

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۱۳:۵۰نخستین جسد مربوط به کوهنوردان مفقودی در اشترانکوه پیدا شد

مدیرکل مدیریت بحران لرستان از پیدا شدن نخستین جسد مربوط به کوهنوردان مفقودی خبر داد.

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دقایقی پیش نخستین جسد مربوط به هشت کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات اشترانکوه پیدا شد.

وی ادامه داد: این جسد در محل سقوط بهمن از سوی تیم های امداد و نجات پیدا شده است.

۱۲:۴۸ تصاویر عملیات جستجو در اشترانکوه

۱۲:۴۴ همه امکانات برای جستجوی مفقودین در اشترانکوه به کار گرفته‌شده است

رضا آریایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع حادثه بهمن برای کوهنوردان مشهدی در ارتفاعات اشترانکوه و مفقود شدن ۸ نفر اظهار داشت: تمام امکانات تیم های کوهنوردی هلال احمر برای عملیات جست و جو به کار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دو فروند بالگرد به منطقه اعزام شده است، تصریح کرد: تمام امکانات تیم کوهنوردی جمعیت هلال احمر را در محل مستقر کرده ایم و اعضای این گروه، از حرفه ای ترین کوهنوردان هستند.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با تاکید بر اینکه حجم ریزش بهمن بسیار زیاد است و در حال حاضر کار سونداژ بهمن و کنار زدن برف و یخ در منطقه در حال انجام است، افزود: ۵ کوله پشتی در محل سقوط بهمن پیدا کرده ایم و تلاش برای جست و جوی افراد مفقود شده ادامه دارد.

آریایی به اعزام سگ های زنده یاب به محل سقوط بهمن نیز اشاره کرد و گفت: البته تصور نمی کنیم سگ های زنده یاب در شرایط برف و یخبندان منطقه کارایی داشته باشند اما استفاده از آنها را در دستور کار داریم.

وی با اشاره به صعب العبور بودن منطقه سقوط بهمن اظهار داشت: ۶ نفر از گروه ۱۴ نفره کوهنوردی نیز در جانپناه مستقر بودند که همه آنها را به اورژانس انتقال دادیم و حال آنها خوب است.

۱۱:۴۷ ۳ تیم هلال‌احمر اعزام شد

صارم رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به وقوع حادثه برای کوهنوردان مشهدی در اشترانکوه اظهار داشت: برای انجام عملیات امداد رسانی و جستجو سه تیم از هلال احمر استان به این منطقه اعزام شده است.

وی با بیان اینکه این تیم ها در قالب ۲۰ نفر نیرو به این منطقه اعزام شده اند، گفت: همچنان عملیات جستجو برای یافتن کوهنوردان مفقود شده در اشترانکوه ادامه دارد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان تصریح کرد: تا کنون از مجموع ۱۴ کوهنورد حادثه دیده در اشترانکوه یک نفر فوت و هشت نفر نیز مفقوده شده اند.

۱۱:۲۰ کوهنوردان حادثه‌دیده در اشترانکوه به هشدار هواشناسی توجه نکرده‌اند

رضا آریایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کوهنوردان حادثه دیده در اشترانکوه بدون توجه به اخطارهای هواشناسی به این قله عزیمت کرده بودند، اظهار داشت: سازمان هواشناسی یک هفته است اعلام می کند که تغییرات جوی غرب کشور همراه با برف و باران است.

وی تصریح کرد: اولین موضوعی که برای صعود به یک قله باید در نظر گرفته شود، پیش بینی های هواشناسی است.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان خاطرنشان کرد: کوهنوردان با وجود اطلاع از وضعیت هوا، نباید برای صعود به ارتفاعات اشترانکوه اقدام می کرده اند.

۱۱:۰۴ کوهنوردان اشترانکوه گرفتار «بهمن» شده‌اند/ پیدا شدن کوله‌پشتی مفقودین

رضا آریایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۳ روز پیش ۱۴ نفر کوهنورد مشهدی برای صعود به اشترانکوه از چندنفر از کوهنوردان الیگودرزی درخواست می کنند که آنها را همراهی کنند، گفت: با توجه به اعلام هواشناسی هیچکدام از کوهنوردان الیگودرزی حاضر به همراهی این گروه کوهنوردی نمی شوند تا در نهایت یک نفر از کوهنوردان الیگودرز تیم را همراهی کند.

وی با بیان اینکه در ادامه این گروه کوهنوردی با «بهمن» مواجه می شوند و از هم فاصله می گیرند، تصریح کرد: ۷ نفر از کوهنوردان در پناهگاه می مانند و یک نفر از آنها که یک جوان ۲۲ ساله بوده با هیلی کوپتر هلال احمر به بیمارستان اعزام شده و متاسفانه جان خود را از دست می دهد.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با تاکید بر اینکه ۶ نفری که در پناهگاه مستقر هستند از طریق بالگرد به پایین قله انتقال داده می شوند، افزود: ۸ نفر دیگر از این کوهنوردان که ۲ نفر از آنها خانم بوده، متاسفانه در جریان این بهمن گم شده اند.

آریایی با اشاره به اینکه عملیات جست و جوی این ۸ نفر از طریق کوهنوردان هلال احمر آغاز شده است، گفت: کوله پشتی این کوهنوردان پیدا شده و احتمال می رود که زیر برف گیر کرده باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از طریق زمین و هوا عملیات جست و جو برای یافتن کوهنوردان ادامه دارد، تصریح کرد: خوشبختانه الیگودرز، ازنا و دورود کوهنوردان حرفه ای دارد که امیدواریم با عملیات جست و جو بتوانند مفقودین را پیدا کنند.

۱۰:۵۲ اسامی کوهنوردان مفقود شده در اشترانکوه اعلام شد

خسرو طاهری مسئول اورژانس شهرستان الیگودرز اسامی کوهنوردان مفقود شده در ارتفاعات اشترانکوه و اعضای اکیپ ۱۵ نفره آنان را به شرح زیر اعلام کرد:

کوهنورد فوت شده: علیرضا عامری ۲۳ ساله

مفقودین: ناصر اکبری، مرتضی غلامپور، اکرم حقانی، مهشید جوانمحمدی، علی قاسم زاده، مجید زاده تراب، علی حسینی، امان الله جوکار

کوهنوردان نجات یافته در پناهگاه: محسن اشرفی، سید رضا وحیدی، امیر تقی زاده، محمود فرنوش فر، حسن موسوی، سروش قادری

۱۰:۴۳ ادامه عملیات جستجوی کوهنوردان در اشترانکوه/ ردی از مفقودین نیست

مسئول اورژانس هوایی الیگودرز صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: از بامداد امروز به محض اطلاع از گرفتار شدن ۱۴ کوهنورد در اشترانکوه تیم پرواز اورژانس هوایی الیگودرز به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: ۸ نفر از این کوهنوردان شامل ۳ زن و ۵ مرد مفقود شده و خبری از آنها نیست.

مسئول اورژانس هوایی الیگودرز با بیان اینکه تعدادی از کوهنوردان این اکیب دچار سرمازدگی شده که یکی از آنها فوت نیز فوت کرده است، تصریح کرد: حال مابقی کوهنوردان خوب است.

طاهری افزود: بالگرد اورژانس تا کنون موفق نشده ردی از کوهنوردان مفقود شده بیابد ولی تلاش ها همچنان ادامه دارد.

رئیس اورژانس هوایی الیگودرز ادامه داد: کوهنوردان اهل مشهد بوده و تنها یکی از کوهنوردان الیگودرزی این گروه را همراهی می کرده که وی نیز از جمله کوهنوردان مفقود شده است.

۱۰:۳۲ ۸ کوهنورد مشهدی در ارتفاعات اشترانکوه مفقود شدند/ یک نفر جان باخت

پیمان آسترکی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: متأسفانه ۱۴ نفر از کوهنوردان مشهدی که به‌قصد کوهنوردی به ارتفاعات اشترانکوه رفته بودند در راه رسیدن به جان‌پناه مفقود شده‌اند.

وی به بیان اینکه ۸ نفر از این کوهنوردان مفقودشده و این کوهنوردان در برگشت مسیر خود را گم‌کرده‌اند، تصریح کرد: با تلاش پرسنل اورژانس هوایی الیگودرز یک نفر از این کوهنوردان مشهدی پیدا شده و به بیمارستان شهید «ولیان» الیگودرز منتقل و عملیات احیا برای نجات ایشان انجام شد که متأسفانه این کوهنورد بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان به ادامه عملیات اورژانس هوایی شهرستان الیگودرز اشاره کرد و افزود: تلاش پرسنل اورژانس هوایی الیگودرز برای پیدا کردن، نجات و انتقال این کوهنوردان ادامه دارد.