امدادرسانی به ۶ هزار نفر گرفتار در برف و کولاک/رهاسازی ۷۴۸ خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی درباره امدادرسانی به هموطنان در برف و کولاک ۱۱ استان کشور از روز ۱۵ تا ۱۷ آذرماه گفت: ۸۰ تیم عملیاتی در ۱۱ استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، کردستان، گیلان، لرستان، مازندران و همدان در ۴۶ محور به متاثران از برف و کولاک امدادرسانی کردند.

رئیس سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به انجام عملیات برف و کولاک در ۱۱ استان کشور از روز ۱۵ آذرماه تا ساعت ۷ صبح روز ۱۷ آذرماه گفت: در این مدت امدادگران خستگی ناپذیر هلال احمر در ۱۱ استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، کردستان، گیلان، لرستان، مازندران و همدان به ۵ هزار و ۷۸۰ تن امدادرسانی کردند.

وی افزود: ۸۰ تیم امدادی شامل ۲۷۰ امدادگر و نجاتگر در حال خدمت رسانی به متاثران از برف و کولاک در ۴۶ محور هستند.

به گفته رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، در عملیات امدادرسانی به متاثران برف و کولاک در این مدت، ۵ تن به مراکز درمانی منتقل، ۱۲۲ نفر اسکان اضطراری یافتند و ۷۴۸ دستگاه خودرو نیز از برف رهاسازی شده است.