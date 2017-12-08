رضا ظاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به امداد رسانی به مسافران در گردنه های برف گیر چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری به مسافران در گردنه های برف گیر شهرستان کوهرنگ امداد رسانی کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری با اشاره به بارش برف در شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: نیروهای امدادی هلال احمر چهارمحال و بختیاری در گردنه های چری و شاه منصوری به مسافران امداد رسانی کردند.

فعالیت سه تیم عملیاتی نیروی های امدادی هلال احمر چهارمحال و بختیاری

وی عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته به بیش از ۲۰۰ نفر در گردنه های این منطقه امداد رسانی شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: سه تیم عملیاتی نیروی های امدادی هلال احمر طی ۲۴ ساعت گذشته به مسافران در این منطقه امداد رسانی کردند.