راهپیمایی انزجار از اقدامات ترامپ در استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم متدین و استکبارستیز استان سمنان پس از نماز جمعه این هفته، با حضور در مسیرهای از قبل تعیینشده در هشت شهرستان و ۲۱ نقطه شهری، اعلام انزجار خود از رفتار ترامپ در به رسمیت شناختن بیتالمقدس بهعنوان مقر اصلی سفارت آمریکا در اسرائیل غاصب را به نمایش گذاشتند.
مردم دیار قومس از شرقیترین شهرستان تا غربیترین آنها یکصدا همراه با مردم مظلوم فلسطین فریاد خشم خود را بر سر استکبار جهانی بلند کردند تا یکبار دیگر بگویند سیاستهای استکباری ترامپ و آمریکا را برنمیتابند.
ترامپ روز گذشته مصوبه کنگره آمریکا در به رسمیت شناختن بیتالمقدس بهعنوان مقر سفارت این کشور در اسرائیل غاصب را که روسای جمهور پیشین آمریکا جسارت اجرای آن را نداشتند، امضا کرد تا بهجای تلاویو، آمریکا خواب تأسیس سفارتخانه خود را در بیتالمقدس ببیند و اینیک شیطنت آشکار و مانعی برای مذاکرات صلح است.
مردم دیار قومس امروز آمدند تا یکبار دیگر انزجار خود را از تصمیمات وقیحانه دیوانهای چون ترامپ به نمایش بگذارند کسی که داعیه حقوق بشرش گوش فلک را کر کرده اما از سوی دیگر خشکمغزی و حماقتش گریبان ملت آمریکا را نیز گرفته است.
این اقدام ترامپ از روز گذشته همچنین در فضای مجازی نیز سروصدای زیادی به راه انداخت تا جایی که بسیاری از مردم استان سمنان در شبکههای اجتماعی، عکسهایی از بیتالمقدس با پرچم فلسطین را به اشتراک میگذارند.
گزارشها حاکی از استقبال خوب مردم دیار قومس از این راهپیمایی است.
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