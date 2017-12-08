به گزارش خبرگزاری مهر، جواد العنانی، در مراسم اختتامیه سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما برگزار شد، ضمن تقدیر از جمهوری اسلامی ایران به سبب برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت بیان داشت: افتخار ما این است که توانستیم با مقام معظم رهبری دیداری داشته باشیم و به شخصیت والای ایشان پی بردیم و ایشان گنجینه ای برای امت اسلامی هستند.

وی در ادامه افزود: بنده با حضور در این کنفرانس متوجه شدم امت اسلامی اگر بخواهد حرکت کند ظرفیت های عظیمی دارد. در دنیا بیش از یک میلیارد نفر مسلمان داریم و سالانه چند میلیون نفر بر این تعداد افزوده می شود به همین دلیل معتقدم در آینده تعداد مسلمانان از همه بیشتر می شود.

العنانی با بیان این که امت اسلامی یک امت جوانی است، خاطرنشان کرد: اسلام دین کاملی است و هر چند اسلام هراسی و توطئه علیه این دین وجود دارد ولی آینده روشن برای مسلمانان است. البته برای این که نشان دهیم تمدن اسلامی دارای برنامه کاملی است باید با تمام توان وارد میدان شویم. طرح تمدن تنها یک تاکتیک نیست بلکه یک راهبرد است و باید مقدمات آن را فراهم کنیم تا جوانان براساس فرهنگ اسلامی رشد و تربیت شوند. اگر تربیت ما اسلامی باشد مسلما در برابر این چالش های ایستادگی خواهند کرد.

وی ادامه داد: باید ببینیم چه چیزی سبب تضعیف تمدن اسلامی می شود. طی ۸۰ سال گذشته اسرائیل با روش های مختلف مردم را ترساند. جنایات اسرائیلی ها در قبال فلسطینی ها همانند جنایت داعش است ولی با وجود این همه مسلمان چرا اسرائیل به خود اجازه می دهد شعار نیل تا فرات را مطرح می کند؟ ما با اسرائیل مرز مشترک داریم. خیلی ها نیز توقع دارند ما به عنوان جبهه مقدم در برابر اسرائیل بایستیم ولی باید کشورها دیگر به ما کمک کنند. ما در روش و اسلوب خود همواره معتدل بودیم.

مشاور نخست وزیر اردن، در پایان سخنان خود عنوان کرد: شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مسلمانان خوب نیست. متأسفانه بالاترین درصد فقر و مهاجرت برای مسلمانان است و ثروت های مسلمانان به هدر می رود. ما باید دشمنان را بترسانیم و به دنبال طرحی باشیم که ما را از هر جهتی آماده کند. امروز باید اسلام را همانند شرایط فعلی جهان شمول کنیم. مسلمانان باید بدانند براساس تمدنی که دارند چه اقدامی را باید انجام دهند. مسلمانان باید در علوم مختلف تبحر داشته باشند چون سرچشمه تمامی این علوم از مسلمانان است. اسلام دارای تمدن غنی است ولی چرا دیگران باید فناوری را تولید کنند؟ ما آن چه اسلام به ارمغان آورده را فراموش کردیم. باید به خویشتن بازگردیم.