به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر موفق شد پنجمین پیروزی خود در این فصل را به دست آورد تا تنها تیم حاضر در این مسابقات باشد که تعداد بردها، مساویها و شکستهایش در جدول با هم برابری کند. نتیجه دیدار این تیم با سپاهان باعث شد تا برای اولین بار در این فصل تعداد گلهای زده آنها از گلهای دریافتی شان بیشتر شود و تفاضل گل این تیم در جدول مثبت نشان داده شود.
آبی پوشان در این بازی بسیاری از اتفاقات را برای اولین بار رقم زدند و یا به عبارتی خیلی از طلسمهای این فصل خود را در این بازی شکستند که میتوان به تعدادی از آنها به شرح زیر اشاره کرد.
* اولین گل روی ضربه ایستگاهی
گل سوم استقلال که توسط سرور جباروف به ثمر رسید، نخستین گل تیم استقلال در این فصل بود که از روی یک ضربه شروع مجدد به دست آمد. آبی پوشان تا پیش از این دیدار ۸ بار موفق به گلزنی شده بودند و هیچ یک از گلهای این تیم از روی ضربات ایستگاهی به دست نیامده بود.
جباروف همانطور که اولین گل فصل استقلال (مقابل تراکتورسازی در هفته سوم) را به ثمر رساند، به ثمر رساننده اولین گل فصل آبی پوشان از روی ضربه ایستگاهی هم بود.
* اولین گل یک مهاجم در فصل
آبی پوشان تا قبل از این دیدار ۸ بار موفق به باز کردن دروازه حریفان شده بودند و سهم مهاجمان این تیم در این تعداد گل صفر بود. گلی که علی قربانی در دقایق ابتدایی بازی مقابل سپاهان وارد دروازه این تیم کرد در واقع اولین گلی بود که یک مهاجم در این فصل برای آبی پوشان به ثمر رسانده بود.
جابر انصاری (۲ گل)، فرشید اسماعیلی (۲ گل)، سرور جباروف، داریوش شجاعیان، روزبه چشمی گلزنان تیم استقلال در بازیهای قبلی بودند. ضمن این که در دیدار این تیم مقابل نفت تهران فرید محمدی زاده هم به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا یکی از گلهای آبی پوشان نیز به نام او ثبت شود.
قربانی به این ترتیب با یک گل زده و یک پاس گل میتواند بهترین مهاجم استقلال در نیم فصل اول باشد.
* همه گلها از بیرون محوطه جریمه
استقلال تهران را میتوان اولین تیمی در لیگ دانست که موفق شده در یک بازی ۳ بار از بیرون محوطه جریمه به گل دست پیدا کرده باشد. آبی پوشان در حالی در این بازی ۳ بار قفل دروازه میهمان خود را باز کردند که هر سه گل شان از پشت محوطه جریمه و با شوت بازیکنانی مثل قربانی و جباروف به ثمر رسید.
* قاطع ترین پیروزی
بی تردید نتنیجهای که آبی پوشان مقابل سپاهان گرفتند را میتوان بهترین نتیجه این تیم در نیم فصل اول دانست. پیش از این میشد به پیروزی ۲ بر صفر آنها مقابل نفت به عنوان بهترین نتیجه آنها در فصل جاری اشاره کرد.
این اولین پیروزی این تیم با اختلاف ۳ گل در فصل جاری بود.
* اولین حضور قائدی در ترکیب ثابت
مهدی قائدی هافبک-مهاجم جوان و بوشهری آبی پوشان که مورد علاقه و حمایت هواداران این تیم هم قرار دارد بعد از ۱۵ هفته برای اولین بار حضور در ترکیب ثابت آبی پوشان را تجربه کرد تا این اتفاق هم برای نخستین بار در طول این فصل برای استقلال افتاده باشد.
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