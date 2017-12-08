ششمین همایش بزرگ موسیقی فولکلور و هه لپرکی در مریوان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین همایش بزرگ موسیقی و هه لپرکی فولکلور کوردی امروز در هشت آیتم مختلف موسیقی، آواها و بازی های سنتی و قدیمی منطقه کردستان به صورت باشکوه در شهرستان مریوان برگزار شد.

در این همایش که در سالن دو هزار نفری مجموعه زاگرس مریوان انجام گرفت و با حضور علاقمندان و مسئولان استانی و شهرستانی به موسیقی فولکلور کوردی، بازی های قدیمی و هه لپرکی همراه بود.

ششمین همایش بزرگ موسیقی و هه لپرکی فولکلور کوردی در آیتم های مختلف موسیقی، آواهای سنتی و قدیمی و بازهای محلی مناطق کردستان و رقص ملی مذهبی کوردها " هه لپه رکی" به صورت باشکوه برپا شد.

در آئین ملی مذهبی مدیرکل ورزش و جوانان کردستان و روسای ادارات و ارگان های مختلف شهرستان مریوان مشارکت و در این همایش حضور پیدا کردند.

این همایش به همت جلال راوند یکی از هنرمندان مریوان و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، فرمانداری مریوان، اداره ورزش و جوانان مریوان، هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی مریوان، اداره فرهنگ و ارشاداسلامی مریوان و آموزشگاه موسیقی ارجمندی این شهرستان برگزار شد

در پایان ششمین همایش بزرگ موسیقی و هه لپرکی فولکلور کوردی مریوان به رسم یادبود به گروه های شرکت کننده لوح تقدیر و تندیس همایش نیز اهداء شد.