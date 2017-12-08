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۱۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

مصدومیت ۸ نفر در برخورد سواری پژو با آمبولانس هلال‌احمر

مصدومیت ۸ نفر در برخورد سواری پژو با آمبولانس هلال‌احمر

برخورد خودروی پژو با آمبولانس هلال احمر در محور کرج-کندوان باعث مصدوم شدن ۵ سرنشین خودروی پژو و ۳ امدادگر جمعیت هلال احمر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین فتحی معاون عملیات سازمان امداد و نجات در ارتباط با جزئیات برخورد سواری پژو پرشیا با آمبولانس هلال‌احمر گفت: این حادثه ساعت ۳:۴۳ بامداد امروز در محور کرج-کندوان آدران به وقوع پیوست.

وی افزود: آمبولانس امدادگران پایگاه هلال‌احمر شهرستانک بامداد امروز حین بازگشت از مأموریت در محدوه پیچ خوزینکلا با خودروی سواری پژو پرشیا تصادف کرد.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات، خاطرنشان کرد: ۳ امدادگر و ۵ سرنشین خودروی پرشیا به دلیل این حادثه مصدوم و به بیمارستان شهید مدنی استان البرز انتقال یافتند. 

فتحی گفت: انحراف به چپ خودروی پرشیا به دلیل لغزندگی و بارش و برف و باران علت این حادثه  گزارش شده است. 

کد مطلب 4165845

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