به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین فتحی معاون عملیات سازمان امداد و نجات در ارتباط با جزئیات برخورد سواری پژو پرشیا با آمبولانس هلال‌احمر گفت: این حادثه ساعت ۳:۴۳ بامداد امروز در محور کرج-کندوان آدران به وقوع پیوست.

وی افزود: آمبولانس امدادگران پایگاه هلال‌احمر شهرستانک بامداد امروز حین بازگشت از مأموریت در محدوه پیچ خوزینکلا با خودروی سواری پژو پرشیا تصادف کرد.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات، خاطرنشان کرد: ۳ امدادگر و ۵ سرنشین خودروی پرشیا به دلیل این حادثه مصدوم و به بیمارستان شهید مدنی استان البرز انتقال یافتند.

فتحی گفت: انحراف به چپ خودروی پرشیا به دلیل لغزندگی و بارش و برف و باران علت این حادثه گزارش شده است.