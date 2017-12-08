انتصاب آیت االله جعفری به عنوان رئیس شورای حوزه های علمیه کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی پیش از ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه با حضور سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس اظهار داشت: امام زمان (عج) امیدمان را زنده نگه داشته و بر اعمال ما ناظر است امیدواریم چشم ما به جمال ایشان روشن شود.

وی با اشاره به اینکه آیت الله جعفری با توجه به اینکه زندگی بی ریا و ساده ای داشته است بیان داشت: آیت الله جعفری همیشه اقتدا به ولی فقیه را سرلوحه زندگی خود قرار می دهند.

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص حفظ رعایت شئونات آیت الله جعفری همچون گذشته، گفت: آیت الله جعفری مشاء برکات فراوانی برای استان کرمان بوده و از مسئولان و حوزه های علمیه استان کرمان می خواهیم همچون گذشته از برکات آیت الله جعفری استفاده کنند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری افزود: با حکم مقام معظم رهبری آِیت الله جعفری به سمت رئیس شورای حوزه های علمیه استان کرمان منصوب شدند.

حجت الاسلام محمدی گلپایگانی تصریح کرد: استان کرمان با وجود سرمایه های معدنی و کشاورزی و ... همچنین دارای سرمایه های اجتماعی از جمله سردار سلیمانی و حجت الاسلام علیدادی است.

وی با اشاره به اینکه سردار سلیمانی با فداکاری در برابر داعش بسیار خوب عمل کرد، گفت: وی داعشی را که معتقد بود با کشتن شیعه جایگاهش بهشتی می شود، نابود کرد و با ارائه خدمات مخلصانه خود نشان داد که سرباز امام زمان(عج) است.