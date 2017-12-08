نتیجه وحدت مسلمین شکست استکبار است/ قدس قبله اول مسلمانان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز افزود: دشمنان برای حفظ منافع اسرائیل و حفظ حریم این کشور دست نشانده هر روز آتش افروزی و نقشه جدیدی در خاورمیانه و دنیای اسلام پی می گیرند.

وی ادامه داد: بارها گفته اند که هدف از این کارها حفظ حریم اسرائیل است و آنها نیز گفتند که دوران داعش زمان آرامش ما بود یعنی مسلمانان را به جان هم انداختند تا خود راحت زندگی کنند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: امروز هم رسما اعلام می کند که سفارت آمریکا به قدس منتقل می شود با اینکه می داند مسلمانان برای قدس احترام قائل هستند.

آیت الله ایمانی یادآور شد: یک روزگاری آمریکا تشر میزد و برخی از کار خود خارج می شدند اما امروز به برکت انقلاب سردار اسلام نامه رئیس سرویس اطلاعاتی آمریکا با نه تحویل می گیرد و نه برای آن ارزش قائل می شود.

وی تاکید کرد: امروز در دنیا به برکت انقلاب اسلامی و این سردار و زیر مجموعه ها آمریکا همان ببر توخالی و کاغذی است که امام(ره) آن زمان پیش بینی کرد.

نماینده ولی فقیه در فارس گفت: امروز در کشورهای اسلامی حاضر نیست برای آمریکا ارزش قائل شود و برخی گاو شیرده هم سرشان پایین است اما آنها در صف مقاومت نیستند.

آیت الله ایمانی یادآور شد: آنها جزء ملتها حساب نیستند بلکه مزاحمت برای ملت ها ایجاد می کنند و امروز ما شاهد هستیم گروه های مقاومت عرصه را بر دنیای کفر تنگ می کند و مرجعیت فرمان می دهد و همه در مقابل دشمنان ایستادگی می کنند.

وی افزود: تاکنون هرکاری که کردند به ضرر خودشان تمام شده و مسلمانان برنده شدند.

امام جمعه شیراز ادامه داد: این موفقیت ها نتیجه ایمان به خدا و وحدت است زمانیکه بصیرت، مقاومت و اتحاد وجود داشته باشد پیروزی کسب می شود.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: وحدت و هماهنگی مسلمین در حال تغییر دنیا است و نتیجه راه مقام معظم رهبری پیروزی برای امت اسلامی است.

وی تاکید کرد: زمانی می گفتند چرا از حرم دفاع می کنیم در حالیکه اگر آنجا جلو دشمن گرفته نمی شد امروز باید در مرز خودمان با دشمن جنگ می کردیم.