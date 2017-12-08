تظاهرات مردم ترکیه، اندونزوی، مالزی و افغانستان علیه اقدام ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، در تظاهرات امروز مردم مالزی با سوزاندن آدمک ترامپ مقابل سفارت آمریکا در مالزی خشم خود را از تصمیم وی در مورد بیت المقدس نشان دادند.

در ترکیه نیز مردم شهر آنکارا در اعتراض به اعلام شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، پس از آیین نماز جمعه در مسجد بایرام پاشا تجمع و این اقدام را محکوم کردند.

در جاکاراتا پایتخت اندونزی نیز تظاهراتی اعتراض آمیز علیه تصمیم ترامپ در خصوصو بیت المقدس برگزار شد.

مردم افغانستان نیز هم صدا با جهان اسلام امروز جمعه در اعتراض به اقدام تحریک آمیز آمریکا در تجاوز به حق فلسطینی ها در مورد بیت المقدس یکپارچه فریاد شدند.

در همین رابطه اردن و عراق امروز جمعه بعد از نماز ظهر شاهد تجمعی میلیونی مردم برای حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به تصمیم ترامپ برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صیهونیستی خواهند بود.ائتلاف ۱۴ فوریه و جمعیت الوفاق بحرین در بیانیه ای از مردم این کشور خواستند که تظاهراتی گسترده با عنوان «قدس پایتخت مسلمانان» برگزار کنند.

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