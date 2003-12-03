كتاب« هويت انديشان و ميراث فكري فرديد » منتشر مي شود

وي به خبرنگار فرهنگي « مهر» گفت : ديماه سال جاري اين كتاب را تحويل ناشر كه انتشارات كوير است خواهم داد . اين كتاب بخشي از پروژه بزرگي تحت عنوان تاريخ روشنفكري در ايران است كه اميدوارم موفق به انجام آن بشوم .

گفتني است كه شادروان دكتر سيد احمد فرديد بر طيف مختلفي از دانش آموختگان فلسفه و روشنفكران تاثير گذاشته است . چندي پيش كتابي از درسگفتارهاي وي تحت عنوان « ديدار فرهي و فتوحات آخرالزمان » توسط دكتر مددپور،يكي ازشاگردان وي منتشر شد . پس از سالها موافقت و مخالفت با انديشه هاي اين انديشمند معاصر كه گاه به نزاع هاي سياسي نيز كشيده شده است ، اين كتاب مي تواند گوشه اي از آراي وي را مطرح كرده و نسبت اين برخوردها را با ميراث فكري او نشان دهد .