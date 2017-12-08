اعزام تیم امداد و نجات برای جستجوی کوهنوردان مفقود در اشترانکوه

خبرگزاری مهر- گروه استانها: ۱۴ نفر کوهنورد مشهدی به همراه یک کوهنورد الیگودرزی که برای صعود به ارتفاعات اشترانکوه- آلپ ایران- عازم منطقه شده بودند دچار حادثه شدند. این کوهنوردان بهرغم اعلام هواشناسی مبنی بر شرایط نامساعد جوی با همراهی یکی از کوهنوردان الیگودرزی راهی منطقه میشوند که متأسفانه در ادامه مسیر با «بهمن» مواجه شده و از هم فاصله میگیرند.
تاکنون یکی از اعضای این تیم به دلیل سرمازدگی جان خود را از دست داده است. هشت کوهنورد دیگر نیز مفقود هستند و برخی مسئولان از احتمال مدفون شدن آنها در زیر برف خبر میدهند. تیمهای امداد و نجات برای انجام عملیات جستجو به منطقه اعزام شدهاند.
اشترانکوه به دلیل واقعشدن در قلب سلسله جبال زاگرس دارای قلل سرد مرتفع بالای سه هزار و ۵۰۰ متر از سطح دریا و همچنین درههای نسبتاً گرم است. اشترانکوه رشتهکوهی به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر است که در جهت شمال غربی-جنوب شرقی امتداد دارد.
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