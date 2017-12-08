به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حمیدی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان اظهار داشت: اضطراب عامل مهمی برای ایجاد بیماری های مختلف جسمی است. خداوند چند راه برای مقابله با اضطراب بیان می‌فرماید. در غرب با وجود تکنولوژی و رفاه بیشتر اضطراب شایع‌تر است.

وی خاطرنشان کرد: در آیات قرآن بهترین راه مقابله با اضطراب را ایمان به خدا بیان می‌کند. هر کسی که تسلیم خدا شد و نیکوکار شد علاوه بر اجر و پاداش آخرت، در دنیا هم اندوهی ندارد.

امام جمعه آبدان با بیان اینکه یکی از عوامل مهم اضطراب ترس است، افزود: افرادی که به خدا ایمان می آورند می دانند که در کنار آنها قدرت بی‌نهایت است، می‌داند که کسی نمی‌تواند برای او مشکلی ایجاد کند.

وی اضافه کرد: جایی که انسان دچار اضطراب می گردد و خشگین می شود و باعث مشکلات روحی و جسمی می شود خدا را کنار خود نمی بیند. با خداوند فاصله گرفته است. نه تنها اولیا و معصومین بلکه مومنین عادی، مادری که در روستا است و سوادی هم ندارد، سه فرزند خود را تقدیم اسلام می‌کند، همچنان آرامش دارد. مهمترین عامل آرامش برای ما ایمان به خداست.

حمیدی‌نژاد با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب بیان کرد: امروز توطئه‌های بزرگی از طرف استکبار جهانی برای امت اسلامی وجود دارد. می‌توانیم بر فرعون زمان یعنی آمریکا و اسراییل پیروز شویم ولی به شرطی که استقامت داشته باشیم و از جهال پیروی نکنیم. این موارد در طول سال ها تجربه شده است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در دیپلماسی نصحیت کردند کسانی که گوش نکردند، شکست خوردند و سربازی که گوش داد پیروز شد. اخیرا رئیس دفتر رهبر انقلاب گفت: رییس سازمان سیاه نامه‌ای به سردار سلیمانی نوشت اما این سردار نامه او را تحویل هم نگرفت و باعث تحقیر دشمن شد. ملت با تکیه بر ایمان به دشمن تو دهنی خواهند زد.

امام جمعه آبدان تصریح کرد: اگر ما در اقتصاد هم قوی شویم، با گوش دادن به سخن رهبر انقلاب ، به دشمن تو دهنی خواهیم زد. به گفته کارشناسان برخی مسئولان بر خلاف اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنند.

وی افزود: اگر مشکلات مردم برای مسئولان مهم بود اینطور نمی‌شد. در آینده احتمالا شاهد افت قیمت گوجه خواهیم بود، من به مسئولین استان هشدار می دهم، زمین خوردن کشاورز برای مسئولین مهم باشد.

حمیدی نژاد ادامه داد: به کشاورزان توصیه می‌کنم، شما مسئول هستید که غذای سالم به جامعه بدهید. اگر شک می‌کنید که محصول شما سالم هست یا نه نباید آن را به بازار بدهید، اگر شک در سلامت محصول دارید نباید این کار انجام دهید. مسئولین هم به فکر صادرات و حمل و نقل محصولات گوجه فرنگی باشند.

وی اضافه کرد: ۲۰ آذر سالگرد شهادت شهید دستغیب است. امام راحل درباره او فرمود: ایشان معلم اخلاق و مهذب نفوس و متعد به اسلام بود. ایشان حامی سرسخت ولایت بود. از ایشان نقل شده که فرمود: هر کسی از خمینی اطاعت کند مطیع خداست. هر کس بگوید امام زمان را قبول دارم ولی امام امت را قبول ندارم دروغ می گوید. اینها برای همه ما درس است. به تعبیر ایشان این افراد با ظهور امام زمان با امام می جنگند.