دشمن به دنبال ایجاد تفرقه در بین مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد با اشاره به اینکه دشمن به دنبال ایجادتفرقه در بین مسلمانان است، گفت: دشمن به دنبال جلوگیری از وحدت مسلمانان است تا به توطئه های خود جامعه عمل بپوشاند.

وی با اشاره به توطئه جدید امریکا، عنوان کرد: انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به قدس از توطئه های جدید دشمن است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری وامام جمعه شهرکرد عنوان کرد: دشمن به دنبال گرفتن خاک جهان اسلام است.

وحدت مسلمانان زمینه ساز شکست دشمن است

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری وامام جمعه شهرکرد تصریح کرد: این اقدام دشمن دهن گجی به مسلمانان و مقاومت اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه باید در برابر دشمنان ایستاد، ادامه داد: حفظ وحدت مسلمانان و ایستادگی در برابر دشمن موجب شکست دشمن می شود.

وی در ادامه یاداور شد: ترویج فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در جامعه ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری وامام جمعه شهرکرد اظهار داشت: باید در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن ایستاد و تلاش کرد که برنامه های فرهنگی در جامعه گسترش یابد.