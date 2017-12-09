مهدی بی باک بعد از بازگشت از مرحله نهایی رقابتهای گرندپری ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: این دوره از مسابقات همانند سه مرحله قبلی، با حضور بهترین های جهان در سطح فنی بالایی برگزار شد و بسیار از قهرمانان جهان و المپیک شکست خورده و بعضا به مدال نرسیدند. تیم ما نیز در کنار مدالی که کسب شد، به لحاظ فنی پیشرفت خوبی داشته و این نوید روزهای خوبی را در مسابقات آتی می دهد.

وی به بررسی عملکرد ملی پوشان در رقابتهای ساحل عاج پرداخت و افزود: فرزان عاشورزاده روند رو به رشد خود را ادامه داد و در این دوره نمایش بسیار خوبی داشت. رقیبی را که دوبار به او باخته بود را با اختلاف شکست داد و به فینال رسید. در برابر رقیب کره ای که یکی از بهترین های جهان با ۳ طلای مسابقات قهرمانی جهان و ۷ طلای گرندپریها بود بازنده شد و نقره گرفت.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: فرزان باید تغییرات فنی و تکنیکی خود را همچنان ادامه دهد. او تکواندوکار شناخته شده ای است و باید روی شیوه مبارزه خود تغییراتی را ایجاد کند. فرزان به اعتماد به نفس لازم رسیده و ثابت کرد در وزن ۵۸- کیلوگرم تکواندوکار تاثیرگذاری است.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: ابوالفضل یعقوبی مبارزات را خوب شروع کرد، نماینده چین با طلای المپیک و جهان را با اختلاف زیاد شکست داد، ولی در مبارزه دوم برابر «دای هون لی» دچار مشکل روحی، روانی شد. یعقوبی دوبار به او باخته و همین موضوع روی کار فنی او تاثیر منفی گذاشت. اگر در این مبارزه همانند، مرحله اول ظاهر می شد، می توانست پیروز از میدان خارج شود.

بی باک به مبارزات سجاد مردانی هم اشاره کرد و گفت: سجاد در دو مبارزه اول خود عالی بود، نماینده فرانسه با کوله باری از مدال را با اختلاف شکست داد سپس «شوکین» فرانسوی با طلای جهان را نیز از پیش رو برداشت. اما در برابر رقیب کره ای عملکرد قابل قبولی نداشت و راضی کننده مبارزه نکرد.

وی در مورد اینکه تیم ملی چرا موفق به کسب مدال طلا نمی شود گفت: این انتقادی است که این روزها مطرح می شود، ولی بررسی نمی کنند که در سالهای قبل اغلب مدالهای طلا در این سری رقابتها را عاشورزاده و خدابخش کسب می کردند. خدابخش را به دلیل تغییر وزن در اختیار نداشتیم و فرزان هم در حال رسیدن به شرایط قبلی خود است و به امید خدا می توانیم روزهای خوبی را در آینده برای تیم ملی متصور شویم.

سرمربی تیم ملی در خصوص موفقیت سبک وزنها و خالی بودن اوزان سنگین هم گفت: در وزن ۵۸- کیلوگرم توسط کاظمی، عاشورزاده و هادی پور مدالهای خوبی کسب کردیم و این نشان از پتانسیل بالای این وزن دارد. در وزن ۶۸- کیلوگرم هم شرایط خوبی داریم. در دو وزن ۸۰- کیلوگرم و ۸۰+ کیلوگرم نیز با اضافه شدن خدابخش از ابتدای سال ۲۰۱۸ و برخی جوانان به اردوها می توانیم این خلا را پرکنیم.

بی باک به شرایط خدابخش هم اشاره کرد و گفت: شرایط خدابخش روز به روز بهتر می شود. او در انتخابی گرند اسلم مبارزات خوبی به نمایش گذاشت و در جام جهانی نیز نقش تاثیرگذاری در موفقیت و قهرمانی دانشگاه آزاد داشت. او می تواند همچنان مدالهای خوشرنگی را برای تیم ملی و ایران کسب کند. البته سه نفر از اعضای دانشگاه آزاد اردونشینانی بودند که در اختیار این تیم قراردادیم و عملکرد موفقی داشتند.

وی در مورد وضعیت سعید رجبی گفت: این تکواندوکار را به سازمان تیم های ملی معرفی کرده و قرار است شرایط وی توسط فدراسیون بررسی و در مورد او تصمیم گیری کند.

سرمربی تیم ملی تکواندو در پایان به رقابتهای گرند اسلم هم اشاره کرد و گفت: ما بعد از کره جنوبی که هفت نماینده دارد، با ۵ تکواندوکار بیشترین شرکت کننده را داریم. اواسط هفته پیش رو اردوی آماده سازی را آغاز می کنیم و به امید با شرایط مناسبی در این مسابقات شرکت می کنیم.