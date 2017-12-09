سن امید به زندگی در زنجان به ۸۵ سال افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش صبح شنبه در جمع خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان، به افزایش سن امید به زندگی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: سن امید به زندگی در دهههای گذشته در استان زنجان بسیار پایین بود ولی امروز سن به امید به زندگی در استان زنجان ارتقا یافته است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر سن امید به زندگی در بانوان زنجانی ۸۱ سال و در بین مردان ۷۹ سال است و استان زنجان از این لحاظ وضعیت خوبی در سطح کشور دارد چراکه سن امید به زندگی در کشور در بین مردان ۷۴ و در بین بانوان ۷۶ سال است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بابیان اینکه خود مراقبتی باعث ارتقاء سلامت میشود، تصریح کرد: با اجرای برنامههای خود مراقبتی سن امید به زندگی در زنجان به ۸۵ سال افزایش خواهد یافت.
قزلباش بر لزوم توجه به امر خود مراقبتی در بین آحاد مختلف جامعه تأکید کرد و گفت: اجرای طرح های خو د مراقبتی مانع از افزایش هزینههای حوزه بهداشت و سلامت میشود.
وی بابیان اینکه توجه به سبک زندگی اسلامی در کاهش بیماریها بسیار مؤثر است، ابراز کرد: درگذشته مردم از غذای سالم و سنتی استفاده میکردند ولی این غذاها امروز جای خود را به فست فوت و غذاهای کنسروی داده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه خود مراقبتی شیوع بیماریها را تا حد زیادی کاهش میدهد، افزود: خود مراقبتی نقش بسیار مهم و بسزایی در کاهش و پیشگیری از بیماریهای گوناگون دارد که در این میان فرهنگسازی خود مراقبتی در جامعه میتواند توفیقات خوبی را به همراه داشته باشد.
قزلباش به همکاری رسانهها نسبت به فرهنگسازی خود مراقبتی در استان تأکید کرد و افزود: رسانهها مردم را به این امر تشویق کنند که خودشان میتوانند یک سفیر سلامت باشند.
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