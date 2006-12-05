تاثیرگذاری سوریه بر منطقه افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت :" فرانک - والتر اشتاین مایر" در حالی پس از 4 ماه تاخیر به منظور دیدار با مقامهای سوریه راهی دمشق شده است که اوضاع خاورمیانه، نظر جامعه بین المللی را به خود معطوف کرده است .

تاگس اشپیگل با اشاره به مواضع مشترک سوریه و حزب الله در مقابله با اسرائیل تصریح کرد : سوریه همواره در مسیر مخالفت با سیاستهای اسرائیل گام برداشته و بر موضع خود استوار است .

پس از ترور "رفیق حریری" نخست وزیر اسبق لبنان اتهامات مبنی بر دست داشتن سوری ها دراین مسئله مطرح شد؛ همین حدس و گمانها جنجالی را در محافل سیاسی به راه انداخت که همواره با رد مقامهای سوری روبرو می شد .

تاگس اشپیگل با بیان اینکه در حال حاضر سوریه به عنوان نگهبانی قدرتمند برای خاورمیانه عمل می کند، نوشت :" بشار اسد " رئیس جمهوری سوریه در مدت زمان فعالیت خود اقدامات قابل توجهی در عرصه سیاست خارجی انجام داده است."

در ادامه این گزارش آمده است : در حال حاضر غرب به ویژه آمریکا در پی مشارکت مستقیم ایران و سوریه به عنوان دو کشور قدرتمند و موثر بر تحولات خاورمیانه( در حل مشکلات این منطقه) هستند .

این روزنامه آلمانی با اشاره به نقش آلمان در مسیر بهبود وضعیت خاورمیانه تصریح کرد : وزیر امورخارجه آلمان با هدف افزایش تلاش مقامهای سوری در جهت پایان دادن به بحران موجود این سفر را در برنامه های کاری خود گنجاند.

" فولکر پرتز " کارشناس آلمانی مسائل خاورمیانه و رئیس موسسه تحقیقات و استراتژیک برلین در این زمینه معتقد است : غرب درصدد جلب نظر سوریه بر آمده و برقراری ثبات در خاورمیانه را منوط به همکاری مستقیم و تاثیرگذار سوریه می داند .