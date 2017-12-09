تیم هیئت فوتبال قم در خانه برابر پارسیان شهر قدس شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور جمعه شب به پایان رسید و در یکی از بازی‌های مهم در انتهای جدول، تیم فوتسال هیئت فوتبال قم در خانه پذیرای تیم پارسیان شهر قدس بود که برابر حریف خود مغلوب شد.

در این مسابقه که در سالن نخلستان قم برگزار شد شاگردان سید مهدی غیاثی در تیم هیئت فوتبال قم پذیرای تیم رده سیزدهمی پارسیان شهر قدس بودند اما در نهایت با نتیجه دور از انتظار ۹ بر ۲ نتیجه را به حریف خود واگذار کردند.

تیم هیئت فوتبال قم که در انتهای جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال قرار گرفته کورسوهای امید خود برای خلق معجزه و بقا در لیگ برتر را در پیروزی خانگی بر تیم پارسیان شهر قدس می‌دید اما در عین ناباوری شکست سنگین و ناباورانه‌ای برابر این تیم متحمل شد.

این شکست سبب شد امید تیم هیئت فوتبال قم برای بقا در لیگ برتر به پایین‌ترین حد خود برسد و پیش بینی می‌شود تیم هیئت فوتبال قم طی یک یا ۲ هفته آینده به طور رسمی و پیش از پایان لیگ برتر به دسته اول سقوط کند.

در این بازی مهدی فتخانی و سید حسین رضوی گل‌های تیم هیئت فوتبال قم را به ثمر رساندند اما تیم پارسیان شهر قدس با این برد در اتفاقی جالب با وجود قرار گرفتن در جمع قعرنشینان، هر ۲ بازی خود در قم در این فصل را با برد پشت سر گذاشته است.

این تیم رده سیزدهمی جدول پیش از این توانسته بود در قم تیم آتلیه طهران قم را ۳ بر ۲ شکست دهد و اکنون امیدوار است در هفته‌های باقی مانده راهی برای بقا در لیگ برتر فوتسال پیدا کند.