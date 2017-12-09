نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بهره مندی ۲۱ واحد تولیدی چهارمحال وبختیاری از تسهیلات رونق تولید، اظهار داشت: بیش از ۸۹ میلیارد ریال تسهیلات بخش رونق تولید به واحدهای صنعتی و تولیدی چهارمحال و بختیاری پرداخت شد.

وی عنوان کرد: تسهیلات رونق تولیدی از سوی دولت برای رونق و ایجاد اشتغال در واحدهای صنعتی و تولیدی چهارمحال و بختیاری پرداخت می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این تسهیلات به واحد های تولیدی اختصاص می یابد که ۱۰ درصد افزایش تولید و ۱۰ درصد افزایش اشتغال داشته باشند.

حمایت از تولید زمینه ساز ارتقای این بخش است

وی عنوان کرد: بیش از دو هزار میلیارد ریال تسهیلات بخش رونق تولید برای پرداخت به واحدهای صنعتی و تولیدی اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: حمایت از بخش تولید زمینه ساز ارتقای این بخش است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تقویت واحد های تولیدی و حل مشکلات انها موجب افزایش تولید و ایجاد اشتغال می شود.