تساوی خانگی تیم فوتبال صبای قم برابر فولاد خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ برتر رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور روز جمعه برگزار شد که در یکی از بازی‌های برگزار شده در قم تیم‌های فوتبال صبای قم و فولاد خوزستان امتیازات را تقسیم کردند.



تیم‌های فوتبال صبای قم و فولاد خوزستان روز جمعه در ورزشگاه تختی قم برابر هم به میدان رفتند که در این بازی پر افت و خیز که با تلاش هر دو تیم برای پیروزی همراه بود توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد و این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یافت.



صبا که در بازی‌های قبلی خود موفق به کسب برد نشده بود برای پیروزی در این مسابقه تلاش زیادی کرد اما در نهایت این بار نیز، بازی با تساوی به انتها رسید تا شاگردان محسن یزدی در تیم نوجوانان صبای قم همچنان در حسرت برد باقی بمانند.



صبا در این بازی از دقیقه ۷۰ با اخراج یکی از بازیکنان خود ۱۰ نفره شد تا در ۲۰ دقیقه پایانی فشار زیادی را متحمل شود با این حال با حفظ جریان بازی موفق شد یک امتیاز از این بازی بگیرد که البته کسب همین یک امتیاز از مصاف با تیم قدرتمند و مدعی قهرمانی فولاد، ارزش خاص خود را دارد.



صبا در ۴ بازی خود در لیگ برتر رده سنی نوجوانان کشور ۳ تساوی و یک شکست در کارنامه دارد و بدین ترتیب برای حفظ امید خود به صعود از مرحله گروهی باید به دنبال کسب نتایج بهتر در بازی‌های پیش رو باشد گرچه صبا در این رقابت‌ها در گروهی سختی نیز قرار گرفته است.