افت شدید دمای هوا در شهرکرد/ دما به منفی ۱۵ درجه سانتی گراد رسید

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افت شدید دمای هوا در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: دمای هوا در شهرکرد به منفی ۱۵ درجه سانتی گراد رسیده است.

وی عنوان کرد: دمای هوا نسبت به روز های گذشته حدود هشت درجه کاهش یافته است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در حال حاضر شهرکرد سردترین نقطه کشور گزارش شده است.

پیش بینی یخبندان در چهارمحال و بختیاری

وی بیان کرد: بر اساس آخرین داده های هواشناسی تا اواسط هفته آینده جوی پایدار براستان حاکم خواهد بود و در این مدت اسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: همچنین طی ۲۴ ساعت آینده کاهش محسوس دمای هوا ودر برخی نقاط یخبندان واحتمال مه پیش بینی می شود.