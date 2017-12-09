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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۸:۴۴

دیدار وزرای خارجه روسیه و افغانستان؛ حمایت از مذاکرات صلح کابل

دیدار وزرای خارجه روسیه و افغانستان؛ حمایت از مذاکرات صلح کابل

وزرای امور خارجه افغانستان و روسیه در حاشیه نشست وزاری خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسیا، «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه افغانستان در حاشیه نشست وزرای امور خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر وین با «سرگئی لاوروف» همتای روسی خود دیدار و گفتگو کرد.

 در این دیدار طرفین پیرامون موضوعاتی از جمله مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، روند مذاکرات صلح افغانستان و همکاری های منطقه ای بحث و تبادل نظر کردند.

 لاوروف در این ملاقات تاکید کرد که روسیه برای تامین صلح در افغانستان به راه حل های غیرنظامی و حمایت از روند مذاکرات صلح به رهبری افغانستان معتقد است و همکاری بین کابل و مسکو در راستای مبارزه با مواد مخدر را لازم می داند.

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان هم با اشاره به ضرورت همکاری های صادقانه منطقه ای در مبارزه با همه گروه های تروریستی بر ضرورت حمایت از روند مذاکرات صلح به رهبری دولت افغانستان تاکید کرد.

کد مطلب 4166244

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