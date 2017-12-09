کره شمالی نتیجه سفر فرستاده سازمان ملل را مثبت ارزیابی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کره شمالی با صدور بیانیه‌ای که از رسانه ملی این کشور قرائت شد، نتایج سفر «جفری فلتمن» مسئول امور سیاسی سازمان ملل به پیونگ یانگ را مثبت ارزیابی کرد.

در این بیانیه، به تمایل فلتمن برای کاهش تنش در شبه جزیره کره اشاره و اعلام می‌شود که وی به آثار منفی تحریم‌ها بر وضعیت انسانی کره شمالی اذعان کرده است.

البته، فلتمن هنوز درباره نتایج سفر خود به پیونگ یانگ اظهارنظری نکرده است.

بنابر اعلام رسانه ملی کره شمالی، طرفین متفق‌القول هستند که سفر فلتمن به عمیق‌تر شدن درک متقابل کمک کرده و ارتباط آنها تداوم خواهد داشت.

گفتنی است جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالی که ۲ هفته پیش انجام شد، واکنش جامعه جهانی را به دنبال داشت حال‌آنکه روسیه علیرغم انتقاد از اقدام پیونگ یانگ، از آمریکا به عنوان متهم اصلی یاد کرد و گفت واشنگتن با اقدامات خود طرف مقابل را تحریک کرده و به عکس‌العمل وا می‌دارد.