مرتضی سخایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فدراسیون بسکتبال تکلیف دیدار برگزار نشده تیم‌های خلیج فارس قم و رعد پدافند آبادان به میزبانی قم را مشخص کرد و بر این اساس رأی به برگزاری دوباره این بازی در قم داده است.

وی افزود: تیم‌های خلیج فارس قم و رعد پدافند آبادان حدود ۱۰ روز قبل قرار بود در قم برابر هم به میدان بروند که در آن مسابقه مشکلاتی بر سر برگزاری مسابقه رخ داد و تیم میزبان در تجهیزات برگزاری دچار نقص بود اما در نهایت این بازی برگزار نشد.

رئیس هیئت بسکتبال استان قم گفت: گزارش این بازی و وضعیت آن از طریق نماینده فدراسیون بسکتبال به فدراسیون ارجاع شد و با پیگیری‌هایی که هیئت بسکتبال استان قم انجام داد مقرر شد تیم رعد پدافند آبادان این هفته برای تکرار مسابقه به قم سفر کند.

سخایی بیان داشت: با وجود این که گفته می‌شد تیم خلیج فارس قم در این بازی، متحمل شکست فنی می‌شود اما خوشبختانه این اتفاق رخ نداد و بدین ترتیب تیم‌های خلیج فارس قم و رعد پدافند آبادان روز چهارشنبه هفته جاری از ساعت ۱۶ در قم برابر هم صف آرایی خواهند کرد.

وی با اشاره به حضور تیم مهتاب قم در لیگ دسته دوم کشور عنوان کرد: علاوه بر تیم خلیج فارس قم، تیم بسکتبال مهتاب قم هم در لیگ دسته دوم حضور دارد و ما امیدواریم هر ۲ تیم در دور برگشت مرحله گروهی نتایج بهتری کسب کنند تا بتوانند جواز حضور در مسابقات مرحله دوم را به دست بیاورند.

رئیس هیئت بسکتبال استان قم تصریح کرد: بسکتبال قم در بخش پایه برنامه جدی برای رشد و توسعه دارد به طوری که لیگ نونهالان بسکتبال قم در حال برگزاری است و هفته دوم لیگ نونهالان استان روز پنج شنبه هفته جاری با برگزاری دیدار تیم‌های شهرداری با ستارگان و پویان با مهرام ادامه می‌یابد.