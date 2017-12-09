به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری، حجت‌الاسلام سید عزیز الله میراحمدی در دومین نشست کمیته هماهنگی سبک زندگی اسلامی گفت: این نشست با هدف تبیین برش آسیب های اجتماعی در استان به تفکیک شهرستان و با موضوعات کلی با حضور دستگاه های فرهنگی اجتماعی استان چهار محال و بختیاری برگزار شد.

حجت‌الاسلام میراحمدی افزود: فلسفه تشکیل این سلسله نشست ها پرداختن به مبحث آسیب های اجتماعی از نگاه دینی است و با توجه به تأکید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و مدیر کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری در مورد شناسایی و رصد آسیب های اجتماعی با تأکید بر جنبه فرهنگ دینی، چنین نشست هایی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: بر این باور هستیم که آسیب های اجتماعی در هر حوزه ای با نگاه دینی کاهش پیدا می‌کند و باید اذعان کنیم که در تمامی زمینه ها مقداری از فرهنگ دینی دور شده ایم.