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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۸:۴۸

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری:

آسیب های اجتماعی با نگاه دینی کاهش پیدا می‌کند

آسیب های اجتماعی با نگاه دینی کاهش پیدا می‌کند

شهرکرد- معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری با بیان اینکه آسیب های اجتماعی با نگاه دینی کاهش پیدا می‌کند، گفت: دوری از اخلاق یکی از علل بروز معضلات اجتماعی در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری، حجت‌الاسلام سید عزیز الله میراحمدی در دومین نشست کمیته هماهنگی سبک زندگی اسلامی گفت: این نشست با هدف تبیین برش آسیب های اجتماعی در استان به تفکیک شهرستان و با موضوعات کلی با حضور دستگاه های فرهنگی اجتماعی استان چهار محال و بختیاری برگزار شد.

حجت‌الاسلام میراحمدی افزود: فلسفه تشکیل این سلسله نشست ها پرداختن به مبحث آسیب های اجتماعی از نگاه دینی است و با توجه به تأکید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و مدیر کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری در مورد شناسایی و رصد آسیب های اجتماعی با تأکید بر جنبه فرهنگ دینی، چنین نشست هایی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: بر این باور هستیم که آسیب های اجتماعی در هر حوزه ای با نگاه دینی کاهش پیدا می‌کند و باید اذعان کنیم که در تمامی زمینه ها مقداری از فرهنگ دینی دور شده ایم.

کد مطلب 4166257

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