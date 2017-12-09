به جای تعیین پایتخت دنبال گورستانی برای دفن لاشه صهیونیستها باشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سنجری شامگاه دیروز جمعه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه زندگی ابدی انسان در گرو تقواست، اظهار کرد: پروردگار متعال می فرماید، انبیاء برای انسان لباس آورده اند و این لباس تقواست که انسانها را از شر گناه ایمن می کند و در قیامت تنها صاحبان تقوا ملبسند و ما بقی از شرم عریانی سر به زیر دارند.

وی در ادامه افزود : طبق آیات قرانی زندگی ابدی، قطعی و حقیقی است (فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ) و اگر پرسیده شود جرائت چه کسی بیشتر است باید گفت شخصی که بی نماز، گنهکار، ریاکار و رشوه گیر، چرا که از روزی که ۱۲۴ هزار پیامبر از طرف خداوند مأمور به تبلیغ و هدایت مردم بودن در هراس هستند اما عده ای بدون هیچ هراسی از قیامت همچنان مشغول گناه هستند و در روز قیامت به آنان خطاب می شود که (کَذَلِکَ أَتَتْکَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَکَذَلِکَ الْیَوْمَ تُنْسَی. وَکَذَلِکَ نَجْزِی مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ یُؤْمِنْ بِآیَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَی).

امام جمعه جلفا خاطر نشان کرد : امروز اعیادی شیطانی استکبار از سر استصال با تمامئ توان و قدرت نهایی خویش کمر به اسلام ستیزی بسته اند که قطعا محکوم به شکست هستند چرا که پیروزی مومنین و مستضعفین بر کافران وعده الهی است و این وعده تخلف ناپذیر است .

حجت الاسلام سنجری تاکید کرد : آینده روشن و پرنور توام با صفا و صمیمیت در انتظار امت مسلمان است و این امر محقق نخواهد شد مگر با وحدت برادران مسلمان و این نقطه قابل قبول همگان است و از این رو شیاطین استکباری دولت های درنده خوی در مقابله با این آینده غیر قابل انکار با تمام دستپاچگی دست به اموراتی می زنند از جمله انتقال پایتخت رژیم منسوخ و جعلی غاصب صهیونیستی بر قدس است اما بدانند قدس همانند کعبه نماد اسلام و قدس نیز نماد انتشار و گسترش اسلامی است و متعلق به تمام امت اسلامی است.

وی افزود : همانطور که پیامبر (ص) در شب معراج نماز خواندند و آن محل مسجد مسلمین شد ما نیز در آینده نزدیک آنجا (قدس) نماز جماعت اقامه خواهیم کرد.

امام جمعه جلفا گفت : با این کار نابخردانه دونالد ترامپ رئیس جمهور مرگ قطعی و حذف یقینی اسرائیل رقم خورد و به شمارش افتاد و ما نیز ضمن محکومیت این اقدام از سران کشورهای اسلامی میخواهیم به صورت عملی با این امر مقابله کرده و همه ارتباطات سیاسی، اقتصادی و ... خود را با این غده چرکین ضد اسلامی قطع کنند.