پرتصادف ترین بازه زمانی در معابر/ظهرها تصادف افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اعلام این آمار گفت:" این در حالی است که از ساعت ١٦ تا ٢٠، ٢٧ درصد تصادفات و ساعت ٨ تا ١٢ نزدیک به ١٩ درصد تصادفات درون شهری رخ داده اند."

همچنین طبق این آمار ساعتی که بعد از این بازه های زمانی بیشترین حجم تصادفات درون شهری را به خود اختصاص داده، ساعت ٢٠ تا ٢٤ (١٦ درصد) بوده است.

به گفته سرهنگ رحمانی بیشترین ساعت وقوع تصادفات آبان ماه در معابر برون شهری ، بازه بین ١٦ تا ٢٠ (٣٠درصد) و پس از آن ساعت١٢ تا ١٦ (٢٣درصد) و ساعت ٢٠ تا ٢٤ ( ١٥ درصد) بوده است."