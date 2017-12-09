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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۹:۰۸

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی:

فرآیند تمدید مجوز کار برای اتباع خارجی در استان مرکزی آغازشده است

فرآیند تمدید مجوز کار برای اتباع خارجی در استان مرکزی آغازشده است

اراک- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: فرآیند تمدید مجوز کار اتباع افغانی و عراقی ساکن در استان مرکزی از ۱۴ آذرماه جاری آغاز شده و تا ۳۰ دی ماه نیز ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، محمد تقی آبایی اظهار داشت: تمدید کارت (پروانه) کار برای اتباع افغانی و عراقی دارای کارت آمایش، ۱۴ آذرماه جاری آغاز شده و  تا ۳۰ دی ماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: براساس دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فراخوان اتباع افغانستان و عراق دارای کارت آمایش و کارت کار سال قبل و در بازه سنی ۱۸-۶۰ سال، صورت پذیرفته و طریقه صدور کارت برای سایر اتباع در مرحله بعد متعاقبا اعلام خواهد شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: زمان فراخوان تمدید نمی شود و تمام اتباع خارجی مذکور می بایست برای ارائه مدارک لازم به محل های تعیین شده توسط ادارات تعاون شهرستان های اراک، ساوه و دلیجان مراجعه و پروانه کار دریافت کنند.

آبایی تصریح کرد: زمان اجرای طرح از ۱۴آذرماه لغایت ۳۰دی ماه بوده و رصد و کنترل حسن اجرای طرح از طریق روسای شهرستان ها، حراست و بازرسان کار استان صورت می پذیرد.

وی در پایان با اشاره به ماده ۱۸۱ قانون کار گفت: کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه (کارت کار) و یا کسانی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده را به کارگیری کنند مجرم محسوب می شوند و به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

کد مطلب 4166269

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