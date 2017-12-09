سفر فرستاده ویژه آمریکا در امور کره شمالی به ژاپن و تایلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه آمریکا می‌گوید «جوزف یون» فرستاده ویژه این کشور در امور کره شمالی، هفته آینده با هدف مذاکره برای اعمال فشار بیشتر بر پیونگ‌یانگ، عازم ژاپن و تایلند خواهد بود.

این سفر برای بازه زمانی ۱۱ تا ۱۵ ماه میلادی دسامبر (۲۰ تا ۲۴ آذر) برنامه‌ریزی شده است.

این درحالی است که «جفری فلتمن» فرستاده ویژه سازمان ملل نیز هفته گذشته از کره شمالی بازدید کرد و پیونگ یانگ امروز با صدور بیانیه‌ای، نتیجه سفر وی را مثبت ارزیابی کرد.

گفتنی است جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالی که ۲ هفته پیش انجام شد، واکنش جامعه جهانی را به دنبال داشت حال‌آنکه روسیه علیرغم انتقاد از اقدام پیونگ یانگ، از آمریکا به عنوان متهم اصلی یاد کرد و گفت واشنگتن با اقدامات خود طرف مقابل را تحریک کرده و به عکس‌العمل وا می‌دارد.