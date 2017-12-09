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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۸:۵۱

مدیرکل راهداری چهارمحال و بختیاری:

۲۱۴ اتوبوس در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

۲۱۴ اتوبوس در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

شهرکرد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۱۴ اتوبوس در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

احمد جمشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۲۴۱ اتوبوس در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این اتوبوس ها در زمینه جابجایی مسافر فعالیت می کنند.

وی عنوان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری بیش از ۸۰۰ مینی بوس فعالیت می کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بخشی از این مینی بوس ها جابجایی مسافر را به روستا بر عهده دارند.

خودروهای سواری و وانت دارای بیشترین تردد در محورهای چهارمحال و بختیاری

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تردد خودرو ها در محورهای چهارمحال و بختیاری با دستگاه های تردد شمار ثبت می شود، عنوان کرد: تردد خودرو های وانت و سواری در محور های چهارمحال و بختیاری بیشتر از سایر خودروهای دیگر بوده است.

وی عنوان کرد: بیش از ۵۸ میلیون تردد خودرو وانت و سواری در محور های چهارمحال و بختیاری طی سالجاری ثبت شده است.

کد مطلب 4166274

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