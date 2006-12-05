گفتگوی شرکتهای آمریکایی با مقامهای سعودی برای فروش هوایپماهای جنگی به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، این گفتگوها از دیرباز پایه ریزی شده و بین شرکتهای بوئینگ و لاکهید مارتین با مقامهای سعودی درجریان است. بوئینگ اخیرا نزدیک به 200 هواپیمای F-15 را برای نیروی هوایی رویال سعودی تهیه کرده است. پیشنهادهایی هم وجود داشته است مبنی بر اینکه آمریکا می تواند به فرانسه برای ارائه یک گزینه دیگر برای جنگنده های "تایفون" در صورتی که سعودی ها قرارداد خود را با سیستم BAE انگلیس لغو کند، بپیوندد.

کارشناسان معتقدند که بعید است ریاض در خرید هواپیماهای جنگنده به طرف فرانسه متمایل شود. هفته گذشته فرانسه این مسئله را تایید کرد که گفتگوها با عربستان سعودی پیشرفت چندانی نداشته است.

گفته می شود که سعودی ها در اقدامات فرصت طلبانه فرانسه در جهت پر کردن شکاف و همچنین موضع آشکار طرفدار عرب ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه محتاط هستند.

به نوشته گاردین، با وجود آنکه شرکتهای آمریکایی در این گفتگوها شرکت دارند، اما بعید است که بخواهند از مشاجرات کنونی بین انگلیس و عربستان سعودی برای وارد کردن خود در این معامله استفاده کنند.

عربستان تهدید کرده است در صورتی که انگلیس پرونده تحقیق در مسئله دریافت رشوه توسط برخی اعضای خاندان سلطنتی سعودی را نبندد؛ قرارداد ده میلیارد پوندی خرید هواپیماهای جنگنده از لندن را لغو خواهد کرد.

روزنامه تلگراف به نقل ازمنابع ناشناس گزارش داد: انگلیس از طریق کانالهای دیپلماتیک مطلع شده است ؛ در صورتی که تحقیقات دفترکلاهبرداریهای جدی (SFO) بسته نشود، عربستان قرارداد 10 میلیاردپوندی (19.7 میلیارد دلاری یا 14.8 میلیارد یورویی ) خرید جتهای یوروفایتر را که شرکت سیستم BAE سازنده آن است ، لغو خواهد کرد .

SFO یک تحقیقات سه ساله را روی اثبات این ادعاها که BAE برای برخی از اعضای خانواده سلطنتی عربستان یک صندوق 60 میلیون پوندی برای دادن رشوه به آنها دایر کرد و امتیازاتی از جمله دادن خودروهای شیک برای اطمینان ازادامه قرارداد تجاری با BAE دراختیار آنان قرارداده است .

این روزنامه انگلیسی همچنین خاطرنشان کرد که عربستان تا کنون گفتگوهایی را با فرانسه برای خرید 36 جت رافال آغاز کرده است و نشستهای جدی نیز اخیرا در پاریس از جمله بین شاهزاده بندر بن سلطان بن عبدالعزیز دبیرکل امنیت ملی عربستان و ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه انجام شده است .

روزنامه تلگراف نوشت : پیتر گلداسمیت دادستان کل انگلیس این قدرت را دارد که تحقیقات دفترکلاهبرداریهای جدی را متوقف کند و ظاهرا تونی بلر نخست وزیر انگلیس تحت فشار قراردارد تا از وی بخواهد چنین کاری را انجام دهد .

روزنامه ساندی تلگراف گزارش داد که پس از اینکه وکلای دفتر کلاهبرداریهای جدی یک دادرس سوئیسی را متقاعد کردند جزئیات حسابهای محرمانه بانک سوئیس را فاش کند؛ عربستان تهدید کرد روابط دیپلماتیک خود با انگلیس را به خاطراین موضوع به حال تعلیق درخواهد آورد .

شرکت سیستمهای BAE یک سری قراردادهای سود آوری را با عربستان از سال 1985 منعقد کرده است؛ در حالی که قرارداد فعلی یورو فایتر درابتدا 10 میلیارد دلار بود . ارزش این قرارداد ممکن است برای BAE با اضافه شدن خدماتی مانند تعمیر و نگهداری و ارتقاء سیستم به 40 میلیاردپوند برسد .