کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح شنبه با شاخص ۱۰۹ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در همه ایستگاه های شهر به جز حرم مطهر و مفتح در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه آوینی با شاخص ۱۳۹ در شرایط ناسالم گزارش شده است.

اسماعیلی بیان کرد: مقایسه میزان آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز جمعه کاسته شده است.

وی خاطرنشان کرد : توصیه می شود افراد حساس شامل بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند و از شهروندان نیز تقاضا می شود حتی المقدور از تردد با خودروهای شخصی در مناطق مرکزی و پرترافیک شهر خودداری کنند.