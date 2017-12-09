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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۸:۵۶

رئیس مرکز پایش آلاینده های مشهد خبر داد؛

کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد- رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد گفت: کیفیت هوای روز شنبه مشهد در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرارگرفت.

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح شنبه  با شاخص ۱۰۹ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در همه ایستگاه های شهر به جز حرم مطهر و مفتح در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه آوینی با شاخص ۱۳۹ در شرایط ناسالم  گزارش شده است.

اسماعیلی بیان کرد: مقایسه میزان آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز جمعه کاسته شده است.

وی خاطرنشان کرد : توصیه می  شود افراد حساس شامل بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان  فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند و از شهروندان نیز تقاضا می شود حتی المقدور از تردد با خودروهای شخصی در مناطق مرکزی و پرترافیک شهر خودداری کنند.

کد مطلب 4166287

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