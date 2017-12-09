  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۹:۱۷

احتمال ویرانی یک شهر؛

خطر بزرگ یک سیارک از بیخ گوش زمین گذشت

خطر بزرگ یک سیارک از بیخ گوش زمین گذشت

سیارکی عظیم از فاصله ۱۱۷۴۸۰ کیلومتری زمین رد شده و جالب آنکه ناسا یک روز پس از این رویداد، متوجه آن شد. این سیارک در صورت برخورد، شهری به بزرگی نیویورک را ویران می کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، در نهم نوامبر سیارکی که می تواند شهری به بزرگی نیویورک را ویران کند، با سرعت ۹ کیلومتر برثانیه از کنار زمین گذشت.

 این سیارک عظیم که ۲۰۱۷VL۲ نامیده شده، از فاصله ۱۱۷۴۸۰ کیلومتری زمین گذشت. این مسافت حدود یک سوم فاصله میان زمین و ماه است.

قطر این سیارک بین ۱۶ تا ۳۲ متر اعلام شده و به عقیده دانشمندان در ۲۱۲۵ دوباره از کنار زمین می گذرد.

جالب آنکه ستاره شناسان ناسا یک روز پس از آنکه سیاره از کنار زمین گذشت، آن را رصد کردند. این احتمالا نخستین صخره مرگباری است که رصدخانه Mauna Loa در هاوایی آن را رصد کرده است.

این سیارک در صورت برخورد با زمین تا شعاع ۶ کیلومتری محل تصادف را با خاک یکسان می کرد.

کد مطلب 4166293
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها