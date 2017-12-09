خطر بزرگ یک سیارک از بیخ گوش زمین گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، در نهم نوامبر سیارکی که می تواند شهری به بزرگی نیویورک را ویران کند، با سرعت ۹ کیلومتر برثانیه از کنار زمین گذشت.

این سیارک عظیم که ۲۰۱۷VL۲ نامیده شده، از فاصله ۱۱۷۴۸۰ کیلومتری زمین گذشت. این مسافت حدود یک سوم فاصله میان زمین و ماه است.

قطر این سیارک بین ۱۶ تا ۳۲ متر اعلام شده و به عقیده دانشمندان در ۲۱۲۵ دوباره از کنار زمین می گذرد.

جالب آنکه ستاره شناسان ناسا یک روز پس از آنکه سیاره از کنار زمین گذشت، آن را رصد کردند. این احتمالا نخستین صخره مرگباری است که رصدخانه Mauna Loa در هاوایی آن را رصد کرده است.

این سیارک در صورت برخورد با زمین تا شعاع ۶ کیلومتری محل تصادف را با خاک یکسان می کرد.