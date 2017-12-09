اعلام تاریخ افتتاح غیر واقعی راه آهن کرمانشاه پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در جریان بازدید صبح امروز شنبه از پروژه راه آهن کرمانشاه گفت: وقتی رئیس جمهور روز دوم زلزله به کرمانشاه آمدند یکی از مسائلی که مطرح کردم موضوع راه آهن بود آقای رئیس جمهور از وزیر راه پرسیدند مگر این ماجرای راه آهن کرمانشاه تمام نشده است؟ آقای آخوندی هم قول افتتاح در ۱۶ آذر را دادند.

وی افزود: من به آقای آخوندی اعلام کردم که اینگونه نیست که در تاریخی که می گویید افتتاح شود و ملاک برای ما معاونت بهره برداری وزارت راه است که پروژه را تحویل بگیرد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: آقای آخوندی ظاهرا خودش جلسه را برگزار کرده و تاریخ دقیق افتتاح را مشخص کرده است و امروز این جلسه در همین راستا برگزار می شود. فضای استان نسبت به این موضوع حساس است و دیگر نباید وعده غیرواقعی به مردم داده شود.

بازوند گفت: از وزارت راه می خواهیم که در پروژه راه آهن کار به نیروهای بومی سپرده شود تا زخم بیکاری استان نیز التیام پیدا کند.