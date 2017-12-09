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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۱

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان خبر داد:

وجود ۲۸۰ تشکل و سازمان مردم نهاد در استان زنجان

وجود ۲۸۰ تشکل و سازمان مردم نهاد در استان زنجان

زنجان- مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان از وجود ۲۸۰ تشکل و سازمان مردم نهاد در استان زنجان خبر داد و گفت: کمترین سازمان مردم نهاد متعلق به بخش زیست محیطی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسیح سلطانی ظهر شنبه در همایش همیاران طبیعت، افزود: یکی از ظرفیت های بالای استان زنجان گروه های داوطلبانه، تشکل های مردم نهاد و تشکل های اجتماع محور و همیاران طبیعت است. 

وی اظهار کرد: طی سال های گذشته مسئولیت دولت در این بخش ها بسیار کمتر  بوده و فرهنگ سازی لازم انجام نشده است و مردم باید به این بخش ها ورود کنند. 

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: چندین سال است که رویکرد دولت کاهش تصدی گری و ورود مردم به عرصه های مختلف است و تک تک شهروندان در قبال مسائل جامعه مسئول هستند و در گذشته مسئولیت اجتماعی کمرنگ بوده که این امر باعث شده با آسیب های اجتماعی زیادی رو به رو شویم که موجب نگرانی مسئولین و خانواده ها شده است. 

سلطانی از وجود ۲۸۰ تشکل و سازمان مردم نهاد در استان زنجان خبر داد و گفت: این سازمانها در بخش های مختلف در استان فعالیت می کنند و کمترین سازمان مردم نهاد در استان مربوط به حوزه زیست محیطی است و ما آماده صدور مجوز برای متقاضیان در این حوزه هستیم. 

وی تاکید کرد: باید همیاران طبیعت و تمام اقشار مختلف نسبت به حراست از منابع طبیعی و اراضی ملی تلاش کنند چرا که منابع طبیعی از سرمایه های ملی ما است. 

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان افزود: خوشبختانه در استان  زنجان ظرفیت های  اجتماعی خوبی وجوددارد که باید از این ظرفیت ها برای حفاظت و حراست از اراضی ملی استفاده شود. 

سلطانی ابراز کرد: باید فرهنگ حفاظت از اراضی ملی که بزرگترین ثروت ما هستند فرهنگسازی لازم انجام شود و همه پای کار بیایند.

کد مطلب 4166302

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