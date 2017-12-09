به گزارش خبرنگار مهر، مسیح سلطانی ظهر شنبه در همایش همیاران طبیعت، افزود: یکی از ظرفیت های بالای استان زنجان گروه های داوطلبانه، تشکل های مردم نهاد و تشکل های اجتماع محور و همیاران طبیعت است.

وی اظهار کرد: طی سال های گذشته مسئولیت دولت در این بخش ها بسیار کمتر بوده و فرهنگ سازی لازم انجام نشده است و مردم باید به این بخش ها ورود کنند.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: چندین سال است که رویکرد دولت کاهش تصدی گری و ورود مردم به عرصه های مختلف است و تک تک شهروندان در قبال مسائل جامعه مسئول هستند و در گذشته مسئولیت اجتماعی کمرنگ بوده که این امر باعث شده با آسیب های اجتماعی زیادی رو به رو شویم که موجب نگرانی مسئولین و خانواده ها شده است.

سلطانی از وجود ۲۸۰ تشکل و سازمان مردم نهاد در استان زنجان خبر داد و گفت: این سازمانها در بخش های مختلف در استان فعالیت می کنند و کمترین سازمان مردم نهاد در استان مربوط به حوزه زیست محیطی است و ما آماده صدور مجوز برای متقاضیان در این حوزه هستیم.

وی تاکید کرد: باید همیاران طبیعت و تمام اقشار مختلف نسبت به حراست از منابع طبیعی و اراضی ملی تلاش کنند چرا که منابع طبیعی از سرمایه های ملی ما است.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان افزود: خوشبختانه در استان زنجان ظرفیت های اجتماعی خوبی وجوددارد که باید از این ظرفیت ها برای حفاظت و حراست از اراضی ملی استفاده شود.

سلطانی ابراز کرد: باید فرهنگ حفاظت از اراضی ملی که بزرگترین ثروت ما هستند فرهنگسازی لازم انجام شود و همه پای کار بیایند.