تیرانداز قمی صاحب نشان نقره جوانان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا در رده‌های سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان در ۲ بخش مردان و زنان در ژاپن ادامه یافت و یک دختر تیرانداز قمی موفق شد مدال نقره جوانان آسیا را بر گردن بیاویزد.

سیده رؤیا صبح خیز دختر تیرانداز قمی در ترکیب تیم ملی تیراندازی جوانان در مسابقات بخش تفنگ بادی ۱۰ متر در بخش تیمی برای ایران به میدان رفت و به عنوان یکی از ۳ تیرانداز ایران در این بخش با ثبت رکورد قابل توجه به نایب قهرمانی ایران در این بخش کمک شایانی کرد.

با این حد نصاب، صبح خیز موفق شد مدال نقره بخش تیمی مسابقات تیراندازی جوانان آسیا را از آن خود کند و سپس در بخش انفرادی با حد نصاب بسیار خوب ۴۱۵.۲ توانست جواز حضور در فینال این بخش را به دست بیاورد.

صبح خیز در فینال این بخش برای کسب مدال روی خط رفت اما نتوانست عملکرد موفق خود را در فینال هم به نمایش بگذارد و با کسب رتبه ششم در فینال به کار خود پایان داد تا سهم وی در ژاپن، یک مدال تیمی باشد.

این در حالی است که صبح خیز ۲ سال قبل در رقابت‌های تیراندازی نوجوانان آسیا در دهلی نو در هند موفق شده بود مدال نقره آسیا را کسب کند و اکنون تعداد مدال‌های آسیایی خود را باز هم افزایش داده است.

این تیرانداز قمی در تیم لیگ برتری هیئت قزوین در لیگ برتر تیراندازی فعالیت می‌کند و از امیدهای آینده ورزش قم برای حضور در بازی‌های آسیایی و المپیک تابستانی به شمار می‌رود.