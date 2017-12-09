  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۹:۳۲

با حکم رئیس دانشگاه؛

سرپرست استان گلستان دانشگاه آزاد منصوب شد

سرپرست استان گلستان دانشگاه آزاد منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد در حکمی سرپرست استان گلستان و واحد گرگان این دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی سیدعلی طاهری را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان و واحد گرگان منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

«با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان و واحد گرگان منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

همچنین فرهاد رهبر در نامه‌ ای جداگانه از زحمات آرین ساطعی رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان و واحد گرگان، تقدیر کرد.

کد مطلب 4166336

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها