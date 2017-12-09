سرپرست استان گلستان دانشگاه آزاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی سیدعلی طاهری را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان و واحد گرگان منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

«با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان و واحد گرگان منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

همچنین فرهاد رهبر در نامه‌ ای جداگانه از زحمات آرین ساطعی رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان و واحد گرگان، تقدیر کرد.