حضور شهرستان سرایان در نمایشگاه ملی صنایع دستی/نمد مالی احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سرایان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: شهرستان سرایان با ۶ غرفه در دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی که از ۱۹ لغایت ۲۴ آذرماه در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند برگزار می شود، حضور خواهد داشت.

وی عنوان کرد: تعداد ۱۰ نفر از صنعتگران و هنرمندان شهرستان در رشته های تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ، سفال گری ، پارچه بافی ، تولید سماور های زغالی ، چلنگری و نمدمالی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سرایان ادامه داد: نمد مالی بعد از یک دهه عدم فعالیت و پس از احیاء مجدد در این نمایشگاه به صورت زنده تولید خواهد شد.

وی افزود: نمد ساده ترین نوع کف پوش است و ساخت آن احتیاج به دستگاه خاصی دارند.

عرب بیان کرد: در نمد مالی در واقع از خاصیت طبیعی پشم که عبارت از در هم پیچیدن الیاف آن در اثر رطوبت و فشار؛ استفاده می شود.

وی اضافه کرد: نمد مالی در شهرستان سرایان از گذشته های خیلی دور رایج بوده ولی بدلیل نبود بازار مصرف در سال گذشته منسوخ شده بود.

وی اظهارکرد: هنرمندان و پیشکسوتان این هنر نیز توان کار نداشتند ولی با پیگیری های صورت گرفته و با همت هنرمند پیشکسوت نمدمالی شهرستان کارگاه نمدمالی شهرستان دوباره در بازارچه دائمی صنایع دستی راه اندازی شده است.

عرب افزود : هدف اصلی از برگزاری نمایشگاه‌های مختلف صنایع‌دستی کم کردن وابستگی هنرمندان به دولت و رغبت بیشتر آنها به بازار است.

وی بیان داشت: بازار سازی مقدم بر بازار یابی است وبرپایی نمایشگاه های صنایع دستی در بین هنرمندان یکی از گام های موثر جهت شناساندن هنر صنایع دستی وخود هنرمند است.