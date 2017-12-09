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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۹:۴۱

مسئول میراث فرهنگی سرایان:

حضور شهرستان سرایان در نمایشگاه ملی صنایع دستی/نمد مالی احیا شد

حضور شهرستان سرایان در نمایشگاه ملی صنایع دستی/نمد مالی احیا شد

بیرجند- مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سرایان از حضور هنرمندان سرایانی در نمایشگاه ملی صنایع دستی خبر داد و گفت: در شش غرفه این نمایشگاه صنایع دستی شهرستان عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سرایان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران  گفت: شهرستان سرایان با ۶ غرفه در  دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی که از ۱۹ لغایت ۲۴ آذرماه در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند برگزار می شود، حضور خواهد داشت.

وی عنوان کرد:  تعداد ۱۰ نفر از صنعتگران و هنرمندان شهرستان در رشته های تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ، سفال گری ، پارچه بافی ، تولید سماور های زغالی ، چلنگری و نمدمالی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سرایان  ادامه داد: نمد مالی بعد از یک دهه عدم فعالیت و پس از احیاء مجدد در این نمایشگاه به صورت زنده تولید خواهد شد.

وی افزود: نمد ساده ترین نوع کف پوش است و ساخت آن احتیاج به دستگاه خاصی دارند.

عرب  بیان کرد: در نمد مالی در واقع از خاصیت طبیعی پشم که عبارت از در هم پیچیدن الیاف آن در اثر رطوبت و فشار؛ استفاده می شود.

وی اضافه کرد: نمد مالی در شهرستان سرایان از گذشته های خیلی دور رایج بوده ولی بدلیل نبود بازار مصرف در سال گذشته منسوخ شده بود.

وی اظهارکرد: هنرمندان و پیشکسوتان این هنر نیز توان کار نداشتند ولی با پیگیری های صورت گرفته و با همت هنرمند پیشکسوت نمدمالی شهرستان کارگاه نمدمالی شهرستان دوباره در بازارچه دائمی صنایع دستی راه اندازی شده است.

عرب افزود : هدف اصلی از برگزاری نمایشگاه‌های مختلف صنایع‌دستی کم کردن وابستگی هنرمندان به دولت و رغبت بیشتر آنها به بازار است.

وی بیان داشت:  بازار سازی مقدم بر بازار یابی است وبرپایی نمایشگاه های صنایع دستی در بین هنرمندان یکی از گام های موثر جهت شناساندن هنر صنایع دستی وخود هنرمند است.

کد مطلب 4166342

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