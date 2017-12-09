هندبال نفت در آسیا شرایط خوبی نداشت/ برای کسب مدال رفته بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال نفت و گاز گچساران در بیستمین دوره رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا با سه پله سقوط نسبت به قبل، در رده هفتم قرار گرفت؛ این تیم روز گذشته در اولین بازی دور برگشت لیگ برتر باشگاه‌های ایران با کسب یک پیروزی دیگر، عنوان صدرنشینی را برای خود حفظ کرد.

مهدی آزاد منجیری در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون شرایط این تیم در جام باشگاه‌های آسیا گفت: رقابت‌های قهرمانی آسیا خیلی بد بود، نفت شرایط خوبی نداشت، باشگاه ما این روزها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند و همین موضوع باعث شد تا نتوانیم با یک تیم کامل و تدارکات خوب در مسابقات این دوره شرکت کنیم؛ از سوی دیگر قرار بود فدراسیون هم یک هفته به ما استراحت بدهد که این موضوع هم محقق نشد.

وی افزود: در نظر داشتیم سه بازیکن کمکی بگیریم که باشگاه اعلام کرد به دلیل مشکلات مالی نمی‌تواند چنین هزینه‌ای انجام دهد؛ حتی ما می‌توانستیم ۱۸ بازیکن را در مسابقات شرکت دهیم، اما تنها با ۱۲ بازیکن راهی جام باشگاه‌های آسیا شدیم. متأسفانه پزشک، ماساژور یا فیزیوتراپیست نیز تیم ما را همراهی نکردند.

سرمربی تیم هندبال نفت و گاز گچساران تصریح کرد: تیم‌های دیگر با ترکیب کاملی آمده بودند، حتی تیم‌های رده‌پایینی مانند عراق با بازیکنان کمکی اروپایی و حتی ایرانی در مسابقات حاضر شده بود. سه بازیکن کمکی که می‌خواستیم به استخدام درآوریم، برای تیم عراق بازی کردند؛ به این ترتیب تیم نفت شرایط بدی را در مسابقات پشت سر گذاشت.

وی ادامه داد: در اولین روز مسابقات چند مصدوم داشتیم چرا که به بچه‌ها فشار زیادی آمد، در روزهای بعد تیم ما نیمکت نداشت و من وقتی دیدم شرایط تیم سخت شده است، تصمیم گرفتم بازیکنان را در بازی‌ها تقسیم کنم تا فشار کمتری به آنها بیاید و حداقل بتوانند در برگشت به ایران، صدرنشینی لیگ برتر را حفظ کنند.

آزاد منجیری بیان کرد: در اولین هفته دور برگشت رقابت‌های تیم برتر هندبال برابر تیم پتروشیمی مارون بازی کردیم و به یک پیروزی دست یافتیم. در مجموع همه بازی‌های لیگ سخت است . قرار است در هفته آینده برابر تیم سنگ آهن بافق قرار بگیریم که بازی سخت‌تری خواهیم داشت.

سرمربی تیم هندبال نفت و گاز گچساران در پایان خاطرنشان کرد: قصدمان کسب مدال و ایستادن روی سکو در جام باشگاه‌های آسیا بود، اگر تدارکاتمان کامل بود و مصدوم نداشتیم، می‌توانستیم جزء چهار تیم قرار بگیریم و برای کسب مدال برنز بجنگیم. ما نتیجه برابر تیم شارجه امارات را تنها به دلیل در اختیار نداشتن بازیکنان مصدومان از دست دادیم در غیر اینصورت شانس این را داشتیم که به مرحله نیمه نهایی رسیده و عنوان چهارم خود را در آسیا تکرار کنیم اما این اتفاق نیفتاد.