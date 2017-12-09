ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیمه رازی حتی خواب باخت در دور مقدماتی را هم نمی دید، اظهار داشت: به هر حال یکی از جذابیت های رشته کشتی همین اتفاقات غیر قابل پیش بینی است که ممکن است گریبان بزرگترین ورزشکاران یا حتی قویترین تیم ها را هم بگیرد. این بار هم دیدیم که تیم پر مهره و مدعی بیمه رازی چطور مغلوب تیمی بی ادعا و باانگیزه شد و نتیجه را به ستارگان ساری واگذار کرد.باور کنید این تیم حتی در خواب هم نمی دید که در مرحله مقدماتی اسیر همتای مازنی خود شود و در نهایت از رسیدن به مراحل بعد ناکام بماند.

وی افزود: رقابتهای جام باشگاه های جهان در سطح کمی و کیفی مطلوبی برگزار شد و تیم های ایرانی هم با تمام بضاعت خود در این مسابقات شرکت کردند. البته تیم آمریکا هم با ترکیبی از نامداران و بزرگان کشتی آزاد خود به ایران آمد و پیکارهای خوبی را به خصوص در فینال برابر حریفان رقم زد.

دارنده چهار مدال طلای قهرمانی جهان تصریح کرد: تیم ایزی پایپ کاشان هم در حالی قهرمان شد که به نظر من مزد تلاش و زحمات تمامی عوامل خود را گرفت و بر خلاف دیگر همتا خود یعنی بیمه رازی بدون هیچ سر و صدا و تبلیغی وارد گود شد. این تیم کاشانی به تنها چیزی که می اندیشید، هدفش بود و همه دیدیم که بدون هیاهو به آنچه که می خواست رسید.

پیشکسوت کشتی کشورمان ادامه داد: یکی از مزایای برگزاری چنین مسابقاتی در ایران، بحث مالی و درآمد زایی برای کشتی گیران و مربیان است. این قشر از ورزشکاران به رغم افتخارات زیادی که برای ورزش ایران کسب می کنند همواره با درآمد مطلوبی همراه نیستند و این قبیل مسابقات می تواند گره گشای مشکلات و نیازهای مالی آنها باشد.

وی در پاسخ به این سوال که سود و خروجی حضور این تعداد ستاره خارجی در این مسابقات برای کشتی گیران ما چیست، گفت: طبیعتا برخی معتقدند که بهتر بود این قهرمانان و نامداران خارجی بیشتر با کشتی گیران ایرانی سرشاخ و باعث تجربه اندوزی انها می شدند، اما ارنج تیم ها و قرعه کشی مسابقات به گونه ای بود که در برخی از کشتی ها شاهد پیکار دو کشتی گیر خارجی در قالب تیم های ایرانی برابر همدیگر بودیم.

جوادی در پایان تیم آمریکا را یکی از بهترین تیم های این مسابقات خواند و گفت: به نظر من این تیم آمده بود تا با جام قهرمانی به کشورش بازگردد چراکه کشتی گیران بسیار خوب و آماده ای در ترکیب داشت و تا قبل از فینال، نتایج خوبی هم کسب کرد. به هر حال تیم ایزی پایپ هم توانست از فرصت ها بهتر استفاده کند و در نهایت قهرمان شود.