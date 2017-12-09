مربی تیم استقامت به زودی مشخص می شود/ برگزاری اردو صلاح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از قطع همکاری حسین عسگری سرمربی تیم ملی نیمه استقامت و استقامت دوچرخه سواری کشورمان در چند ماه گذشته همچنان فدراسیون دوچرخه‌سواری گزینه ای را برای جایگزینی وی معرفی نکرده است.

خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در گفتگو با مهر پیرامون اینکه تکلیف معرفی سرمربی تیم استقامت چه زمانی مشخص خواهد شد، گفت: در چند روز آینده و در جلسه کمیته فنی تکلیف سرمربی تیم استقامت مشخص خواهد شد. ما چند گزینه داخلی و چند گزینه خارجی را بررسی کرده ایم و روز یکشنبه با بررسی گزینه ها در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد و مشخص می شود که مربی تیم در نهایت ایرانی یا خارجی خواهد بود. بچه ها قرار است بعد از برگزاری لیگ های دوچرخه سواری زیر نظر مربی معرفی شده تمرین کنند.

وی افزود: مسابقات جاده در بخش های باشگاهی و لیگ برتر برگزار شد و شرایط رکابزنان خوب بود. دوچرخه سواران استقامت زیر نظر مربیان خود در باشگاه ها تمرین می کنند و وقتی مسابقات آنها تمام شود دعوت به تیم ملی صورت می گیرد. در حال حاضر رقابت ها تمام نشده و دعوت رکابزنان به تیم ملی معنا ندارد و آوردن رکابزنان به اردو به صلاح آنها نیست؛ چرا که تمرینات خود را انجام می دهند.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری تصریح کرد: زمان برگزاری دو مرحله نهایی لیگ برتر دوچرخه سواری به دلیل اعزام دو تیم باشگاهی شهرداری و پیشگامان به تورهای بین المللی تغییر کرد تا این دو تیم برنامه خود را برای حضور در این رقابت ها هماهنگ کنند. بعد از برگزاری لیگ برتر با مشخص شدن تکلیف سرمربی تیم، اردوها نیز آغاز خواهد شد.

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در بخش جاده و پیست اواخر فصل زمستان سال جاری برگزار می شود و اردوهای تیم ملی به همین منظور برگزار خواهد شد.