مراقب آموزش اشتباه موسیقی به کودکان باشیم/تولد نسل تازه استعدادها

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه ۱۷ آذر در دومین روز از برگزاری چهارمین دوره جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم)، ۱۴۰ هنرمند در بخش «گروه نوازی» و ۴۰ هنرمند در بخش «تک نوازی» آثار خود را در معرض رقابت هیات داوران گذاشتند.

در بخش «تک نوازی و تک خوانی» کیانا هاشمی، آیلی فتاحی، ابوالفضل اخگری، ایلیا غفاری، مبین ترابی، فربد حناچی، علی جمشید پور، علی احمدوند، فریما صابری، پارسا صادقیان، محمد حسین سجادی، ستایش سادات موسوی وند، گل پری کوچک زاده، عسل پاکزاد، علیرضا محمدی، سارا شهبازی، سهیل خدایارنژاد، کیانا حکاک، امیر محمد یزدان پناه، ترنم ملایی، پرهام وفایی، مهرآیین صفری، آرمیتا رضایی، درسا بیات، یسنا داوری، عرشیا احدی، آنیتا اصغری، احسان بهرامی کرکوندی، مانی محمدی سارسری، ثنا یساقی، بردیا قجر، سارینا خباز زاده مقدم، بارمان رسولی نژاد، ایمان تورانی، امیرعباس هفت لنگ، تهمینه صادقی، اردلان رضوان، مانلی مصطفی، ارغوان فریدی، آوا رسنواد، نیلوفر معینی، غزل صمدیان، هانیه اسدی، مهرنوش آصفی و آرمیتا خلیلی بروجنی روی صحنه رفتند.

گروه «ژوان» از تهران به سرپرستی محمدرضا قاسمی، گروه «نوای مهر» از کرج به سرپرستی یوسف آبی، گروه آموزشگاه موسیقی «نوای ایران» از کرج به سرپرستی ارسلان محبوبیان، گروه «دلنوازان» از کرج، گروه آموزشگاه موسیقی «منادی» از تهران به سرپرستی حسین سجودی، گروه مدرسه «هنرهای زیبا و موسیقی» از اصفهان به سرپرستی امید بابک پور، گروه «نکیسا» از تهران به سرپرستی صدا سدیفی، گروه آموزشگاه موسیقی «طریقت» از تهران به سرپرستی عبدالله طریقت، گروه «مهر و ماه» از تهران به سرپرستی علی ابراهیمی، گروه آموزشگاه موسیقی «نغمه گشایش» از اصفهان به سرپرستی محمود سید هندی و محمد صادق سجادیه، گروه چکاوک از میبد، گروه آموزشگاه موسیقی «سارنگ» از بویین زهرا به سرپرستی سید علی حسینی، گروه مکتب خانه «میرزا عبدالله» از تهران به سرپرستی هامان خلیلی، گروه موسیقی «سورنا» از شیروان به سرپرستی ابراهیم صداقت، سعید فرامرزی و فاطمه آرام، گروه مدرسه «هنر و ادبیات» از تهران به سرپرستی نازنین قاسمی، گروه هنرستان «موسیقی دختران» از تهران و گروه آموزشگاه موسیقی «ملودی کهن» از تهران به سرپرستی سامان محمد نبی هم در بخش «گروه نوازی» آثار خود را ارائه دادند.

امیدواری استاد پیشکسوت به آینده موسیقی ایرانی

میلاد کیایی نوازنده پیشکسوت سنتور و یکی از اعضای هیات داوران بخش رقابتی جشنواره نوای خرم درباره آثار اجرا شده روز دوم گفت: خیلی خوشحالم که امروز استعداد های جوانی را دیدم که به طور قطع افق های موسیقی ایرانی در آینده نزدیک توسط آنها روشن می شود.

وی بیان کرد: تنها نکته ای که گفتن آن را لازم می دانم، توجه به فنون نوازندگی و مسائل آموزشی و تکنیکی این عرصه است که در این راه استادان و معلمان این هنرمندان کودک و نوجوان باید مهم ترین نقش را ایفا کنند و البته بدانند آموزش اشتباه عوارض جبران نشدنی را به همراه دارد. این موضوع مسأله مهمی است، که باید به مدرسان آموخت تا آنها به این مسأله توجه زیادی کنند.

کیایی در بخش دیگری از صحبت های اش درباره سطح کیفی جشنواره بیان کرد: از برگزاری این جشنواره رضایت کامل داشته و بسیار به آن خوش بین ام. بنابراین باید از مسئولان این جشنواره قدردانی کرد، چراکه با عشق تمام مشکلات را رفع کرده اند تا راه را برای نسل نوجوان موسیقی هموار کنند.

کیایی در پایان گفت: از نظر من ابتدای هرکاری باید اخلاق و ادب را دارا بود، اما بسیاری امروز این موضوع را فراموش می کنند. آنها فکر می کنند چون نوازنده خوبی هستند، هنرمندند اما همین عزیزان بدانند ماجرا این طور نبوده و نیست. بسیاری هستند که خیلی خوب ساز می زنند اما اگر ساز را از آنها بگیریم هیچ چیز برایشان باقی نمی ماند. به همین دلیل از قدیم کلمه ای را قبل از کلمه «هنر» در نظر گرفته اند و آن واژه «فرهنگ» است.

حمایت های دولتی مکمل پیشرفت در موسیقی ایرانی

بابک شهرکی یکی دیگر از اعضای هیأت داوران بخش رقابتی چهارمین جشنواره همایون خرم نیز درباره ارزیابی خود نسبت به اجراهای روز دوم جشنواره این طور توضیح داد: از ابتدای تشکیل این جشنواره حضور داشتم و خیلی از شرکت کنندگان را برای بار چندم می بینم. خوشبختانه سطح بچه ها خیلی بالاتر رفته و عیب هایی که سال گذشته به گروه ها گرفته می شد، در این دوره توسط آنها تا حد ممکن رفع شده است.

وی افزود: در این دوره شاهد افزایش چشمگیر تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال های گذشته هستیم. به گونه ای که تنها از ۵۰۰ نفر آزمون حضوری به عمل آمده است. با این توضیح باید بگویم که از نظر من جشنواره امسال نوید اتفاق های خیلی خوب در سال های آینده را می دهد.

این نوازنده مطرح گفت: به واقع در خیلی از بخش ها شوکه می شویم زیرا در این دو روز که رقابت آغاز شده این قدر نوازندگان خوب به ویژه در سنین زیر ۱۲ سال دیده ام که فکر می کنم این ها در سال های بعد قرار است، دست به چه کارهایی بزنند.

شهرکی در پایان گفت: امیدوارم برای این بچه ها که تا اینجای راه را به صورت خود جوش آمدند، در بخش دولتی نیز حمایت هایی صورت گیرد. چراکه هنر برای افراد بدون کمک مسئولان و متولیان آن خیلی سخت بوده و پیشرفت این هنرمندان نیز بسته به این بوده که چقدر از آنها حمایت می شود.

چهارمین جشنواره و جایزه همایون خرم (نوای خرم) از روز پنجشنبه ۱۶ آذر با حضور هنرمندان شرکت کننده گروه سنی کودک و نوجوان در بنیاد آفرینش های هنری نیاوران تهران آغاز شده است. طبق برنامه ریزی های انجام گرفته هنرمندان شرکت کننده، در بخش های تک نوازی و تک خوانی، اجراهای دو و سه نفره و اجراهای گروهی ساعت ۱۳ تا ۲۱ روزهای پنجشنبه ۱۶ و جمعه ۱۷ آذر ماه در بنیاد آفرینش های هنری نیاوران (فرهنگسرای نیاوران) و روزهای چهارشنبه ۲۲ و پنجشنبه ۲۳ آذر در فرهنگسرای ارسباران تهران آثار خود را ارائه می دهند. مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره و جایزه همایون خرّم (نوای خرّم) نیز روز جمعه ۲۴ آذر در تالار وحدت تهران برگزار خواهد شد.

چهارمین جایزه و جشنواره همایون خرّم با هدف حفظ و گسترش فرهنگ اصیل و فاخر ایرانی، ارتقای نگرش هنری نسل جوان از طریق شناخت آثار اساتید گذشته و تاثیر گرفتن از نمونه‌ها و الگوهای موجود در موسیقی ایرانی به همت مؤسسه فرهنگی هنری «رادنواندیش»، خانواده استاد همایون خرّم، حمایت موسسه بیمه «سرمد» و همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود. در این دوره از جشنواه نوازندگان تمامی سازها، خوانندگان و همچنین گروه‌های موسیقی کودک و نوجوان داوطلب (کمتر از ۱۸ سال) با اجرای یکی از تصانیف و یا قطعات بی‌کلام استادان روح‌الله خالقی، مهدی خالدی، علی تجویدی، همایون خرّم، حبیب‌الله بدیعی و پرویز یاحقی که به شکل رسمی عرضه شده، به صورت تک خوانی، تک‌نوازی، هم‌خوانی، هم‌نوازی و گروه‌نوازی به رقابت با یکدیگر می پردازند.