آئین نامه کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین نشست کمیسیون ورزشکاران که پنجم آذرماه و به منظور معرفی ۱۵ عضو این کمیسیون برگزار شد، مصوب شد که اعضا تا ۱۱ آذرماه آیین‌نامه کمیسیون مشخص شود.

در همین رابطه هادی ساعی، عضو کمیسیون ورزشکاران که تا پیش از انتخابات نیز ریاست کمیسیون را عهده دار بود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته گذشته آئین نامه موردنظر را نهایی کردیم. البته در آئین نامه مورد خیلی خاص و حساسی مطرح نشده است. این آئین نامه بیشتر به جلسات و چگونگی برگزاری آنها اشاره دارد و اینکه چه مواردی باید مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: در هر صورت کار آئین نامه کمیسیون ورزشکاران تمام شده است و از این پس بر اساس این آئین نامه کارهای خود را دنبال می کنیم. البته طبق آئین نامه برگزاری جلسات کمیسیون ورزشکاران سه ماه یکبار باید انجام شود اما در صورت نیاز ماهی یکبار این جلسات انجام خواهد شد. رئیس و نایب

به گزارش مهر، طبق آنچه در نخستین نشست کمیسیون ورزشکاران مصوب شد، قرار بود تا ۱۸ آذرماه رئیس و نایب رئیس این کمیسیون نیز مشخص شوند. بر این اساس و به گفته ساعی، امروز شنبه دومین نشست کمیسیون ورزشکاران تشکیل می شود و طی آن انتخابات برای رئیس و نایب رئیس انجام خواهد شد.

حمید سوریان، هادی ساعی، کمیل قاسمی، مجتبی عابدینی، کیانوش رستمی، سعید حسنی پور، قاسم رضایی، کیمیا علیزاده، حمیدرضا قلی پور، یوسف کرمی، مهدی کامرانی، زهرا نعمتی، الهه احمدی، آرش میراسماعیلی و علیداد ساوه شمشکی ورزشکارانی هستند که در انتخابات ۱۲ آبان ماه به عنوان اعضای کمیسیون ورزشکاران برای یک دوره چهارساله انتخاب شدند.