https://mehrnews.com/xKrgT ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۴ کد مطلب 4166366 مجله مهر گزارش ویژه مجله مهر گزارش ویژه ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۴ رادیومهر؛ چطور در خوابگاه دانشجویی زنده بمانیم؟! ِ«روز دانشجو» با نشریات، مناظره ها، بیانیه ها و...گره خورده است؛ اما دوران دانشجویی فقط این ها نیست. «زندگی خوابگاهی» و خاطره های تلخ و شیرین آن، برای خیلی ها بخش مهمی ازدوران دانشجویی است. مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمیکند. فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: audio/mp3 کد مطلب 4166366 کپی شد برچسبها خوابگاه دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان روز دانشجو
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