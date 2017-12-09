چطور در خوابگاه دانشجویی زنده بمانیم؟!

ِ«روز دانشجو» با نشریات، مناظره ها، بیانیه ها و...گره خورده است؛ اما دوران دانشجویی فقط این ها نیست. «زندگی خوابگاهی» و خاطره های تلخ و شیرین آن، برای خیلی ها بخش مهمی ازدوران دانشجویی است.