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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۴

رادیومهر؛

چطور در خوابگاه دانشجویی زنده بمانیم؟!

چطور در خوابگاه دانشجویی زنده بمانیم؟!

ِ«روز دانشجو» با نشریات، مناظره ها، بیانیه ها و...گره خورده است؛ اما دوران دانشجویی فقط این ها نیست. «زندگی خوابگاهی» و خاطره های تلخ و شیرین آن، برای خیلی ها بخش مهمی ازدوران دانشجویی است.

کد مطلب 4166366

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