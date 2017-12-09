گرفتار شدن ۱۰۰۸ خودرو در برف طی سه روز/امدادرسانی به ۷۴۸۸نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی درباره عملیات امداد و نجات این سازمان در برف و کولاک از ١٥ الی ١٨ آذر گفت: ١٢ استان شامل استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، سمنان، زنجان، قزوین، کردستان، گیلان، لرستان، مازندران و همدان متاثر از برف و کولاک بودند.

رییس امداد و نجات سازمان هلال احمر با بیان این مطلب که ۱۰۰۸ دستگاه خودرو گرفتار در برف رهاسازی شده اند گفت: ۳۵۰ نفر در قالب ۱۰۴ تیم عملیات‌های امدادرسانی را انجام داده‌اند.

وی افزود: همچنین ۵۰۰ تخته پتو نیز بین این افراد توزیع شده است. همچنین اسکان اضطراری برای ۳۹۷ نفر صورت گرفته و ۸ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی ادامه داد: همچنین به ۴۶ روستا و ۷۴۸۸ نفر امدادرسانی شده است.

رئیس امداد و نجات سازمان هلال احمر درباره پوشش امدادی گرد و غبار طی ٤٨ ساعت گذشته گفت: استان خوزستان و ۵ شهرستان آبادان، خرمشهر، شوشتر، دشت آزادگان و گتوند متاثر از گرد و غبار بودند.

وی در خاتمه گفت: ٧٤٠٠ عدد ماسک توزیع شد و ۴۵ نفر در قالب ۱۱ تیم عملیات امدادی در این مناطق را برعهده داشتند.