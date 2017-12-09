  1. استانها
  2. البرز
۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۹:۵۶

هفته گذشته انجام شد:

انجام ۴ عملیات توسط اورژانس هوایی البرز/انتقال مصدومان بدحال

انجام ۴ عملیات توسط اورژانس هوایی البرز/انتقال مصدومان بدحال

کرج - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز از انجام چهار عملیات اورژانس هوایی در استان طی هفته گذشته خبر داد.

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آماده‌باش و انتقال شش مصدوم بدحال طی چهار عملیات هوایی توسط اورژانس استان در هفته‌ای که گذشت، اظهار کرد: در دومین هفته از آذرماه سال جاری در پی وقوع سه حادثه ترافیکی در شهرستان‌های نظرآباد و اشتهارد شش نفر از مصدومان به دلیل شدت صدمات وارده و وخامت شرایط حیاتی، نیاز به انتقال سریع به مراکز درمانی تخصصی داشتند.

وی با اشاره به اعزام نزدیک‌ترین آمبولانس‌ها به محل حادثه و ارائه خدمات درمانی پیش بیمارستانی توسط تکنسین‌های اعزامی، گفت: بالگرد پایگاه هوایی اورژانس با انجام چهار عملیات مصدومان بدحال این حوادث را به بیمارستان البرز در شهرستان کرج منتقل کرد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز گفت: سایر مصدومان این حوادث توسط آمبولانس به بیمارستان‌های الزهرا (س) و امام حسن مجتبی (ع) انتقال داده شدند.

کد مطلب 4166370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها